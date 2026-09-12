इजरायल स्टेट टेररिज्म को बढ़ावा देने वाला, पर पाकिस्तान... मलेशिया के PM अनवर इब्राहिम

ब्रिक्स के लिए दिल्ली पहुंचे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एनडीटीवी ने किया. बातचीत में मलेशिया के प्रधानमंत्री खुद कई मुद्दों पर क्लियर नहीं दिखाई दिए. उन्होंने इज़रायल को 'स्टेट टेररिज़्म' (सरकारी आतंकवाद) को बढ़ावा देने वाला बताया, लेकिन पाकिस्तान के 'स्टेट स्पॉन्सर ऑफ़ टेररिज़्म' होने के मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया. इस बारे में उनसे एनडीटीवी की तरफ से काफी सवाल किए गए पर उन्होंने कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया.

अनवर इब्राहिम ने कहा, 'मैं पाकिस्तान के मसले पर कुछ नहीं कह सकता. मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर पाकिस्तान से भी हमारा इंगेजमेंट हैं. पाकिस्तान में स्टेट टेररिज्म है पर इस पर कुछ भी बोलना बहुत सेंसेटिव है.'

सबसे दिलचस्प बात इस इंटरव्यू की ये रही कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की, लेकिन अमेरिकी निवेश का स्वागत किया. उन्होंने अमेरिका से आए पैसों से कोई परहेज नहीं किया.उन्होंने ईरान युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया. साथ ही आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन के साथ हुई अपनी मीटिंग के बारे में बताया.

इस इंटरव्यू की सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि मलेशिया के प्रधानमंत्री ने साउथ चाइना सी में चीन के रवैये की आलोचना की. उन्होंने पुष्टि की कि भारत के साथ रक्षा मामलों पर बातचीत हुई है, जिसमें संभवतः ब्रह्मोस भी शामिल था. हालांकि, उन्होंने कहा कि इसकी बारीकियों पर फैसला एक्सपर्ट्स करेंगे.

इसके साथ ही उन्होंने कंफर्म किया कि जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण पर भारत के साथ बातचीत हुई थी. इसके बाद उन्होंने बताया कि वह केरल के उस मौलवी से कल मिलेंगे, जिन्होंने कहा था कि 'महिलाओं को घरों में ही रहना चाहिए', लेकिन वह महिलाओं के बारे में ऐसी सोच नहीं रखते. उन्होंने बताया कि वह फिर भी यह मीटिंग क्यों कर रहे हैं.

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