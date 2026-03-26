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ईरान-इजरायल युद्ध के बीच देश में कितना है LPG और तेल का भंडार, सरकार ने बता दी हर एक बात

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) के बंद रहने के कारण, भारत सरकार ने पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों और LPG की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं. ऐसे में सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं, और उनके पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है.

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ईरान-इजरायल युद्ध के बीच देश में कितना है LPG और तेल का भंडार, सरकार ने बता दी हर एक बात
सरकार ने कहा LPG और तेल के स्टॉक में कोई कमी नहीं है
AI
  • भारत सरकार ने मिडिल ईस्ट के तनाव के बावजूद देश में ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित होने की पुष्टि की है
  • सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों और LPG की निरंतर उपलब्धता के लिए रिफाइनरियों को पूरी क्षमता से काम करने को कहा है
  • घरेलू LPG उत्पादन में वृद्धि की गई है और रिटेल आउटलेट्स पर पर्याप्त स्टॉक मौजूद हैं
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नई दिल्ली:

मिडिल ईस्ट में ईरान-इजरायल के बीच जारी युद्ध के बीच देश में LPG और तेल के भंडार को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आया है. सरकार ने कहा है कि ऐसे माहौल में भी हमारी ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है. साथ ही सरकार ने जान-बूझकर फैलाई जा रही अफवाहों और गलत सूचनाओं का भी खंडन किया है.सरकार की तरफ से मौजूदा हालात को लेकर जारी एक बयान में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रमों को देखते हुए, भारत सरकार स्थिति पर लगातार बारीकी से नज़र रख रही है. साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारी और जवाबी कदम उठा रही है. 

ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की उपलब्धता

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) के बंद रहने के कारण, भारत सरकार ने पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों और LPG की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं. ऐसे में सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं, और उनके पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है. देश में पेट्रोल और डीज़ल का भी पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जा रहा है.घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से होने वाले घरेलू LPG उत्पादन को बढ़ा दिया गया है. 

सभी रिटेल आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं

सरकार ने कहा है कि कुछ इलाकों में घबराहट में खरीदारी (Panic Buying) की खबरें मिली हैं. कुछ अफवाहों के कारण कुछ राज्यों के कुछ रिटेल आउटलेट पर लोगों ने घबराहट में खरीदारी शुरू कर दी, जिसके चलते बिक्री में असामान्य रूप से बढ़ोतरी हुई और रिटेल आउटलेट पर भारी भीड़ जमा हो गई. हालांकि, यह साफ है कि देश के सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. सरकार जनता को अपनी सलाह दोहरा रही है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें.

CNG परिवहन को 100 फीसदी आपूर्ति सुनिश्चि की गई है

उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत D-PNG और CNG-परिवहन को 100% आपूर्ति सुनिश्चित की गई है.ग्रिड से जुड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति उनकी औसत खपत के 80% पर है.भारत सरकार ने CGD संस्थाओं को यह भी सलाह दी है कि वे अपने सभी गैस क्षेत्रों में रेस्तरां, होटल और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए PNG कनेक्शन को प्राथमिकता दें, ताकि वाणिज्यिक LPG की उपलब्धता से जुड़ी चिंताओं का समाधान किया जा सके.IGL, MGL, GAIL Gas और BPCL जैसी CGD कंपनियों ने घरेलू और वाणिज्यिक PNG कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहन (incentives) की पेशकश की है.भारत सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि वे CGD नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक आवेदनों की मंजूरी में तेजी लाएं.

भारत सरकार ने 18.03.2026 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक LPG का अतिरिक्त 10% आवंटन देने की पेशकश की है, बशर्ते वे LPG से PNG में दीर्घकालिक बदलाव में सहायता कर सकें.कुछ राज्यों ने 'उपयोग का अधिकार'/'रास्ते का अधिकार' (RoU/RoW) की अनुमति तेजी से देने, काम के घंटे बढ़ाने और RoU/RoW शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के लिए नीतियां बनाई हैं.

हर भारतीय के लिए दो महीने का सप्लाई मौजूद है

सरकार ने कहा है कि हर भारतीय के लिए दो महीने की लगातार सप्लाई उपलब्ध है; अगले दो महीनों के लिए कच्चे तेल की खरीद पहले ही पक्की कर ली गई है.वैश्विक घटनाक्रमों की परवाह किए बिना, आने वाले महीनों के लिए भारत पूरी तरह सुरक्षित है.LPG की कोई कमी नहीं है; घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में 40% की बढ़ोतरी की गई है.आने वाली LPG खेप (कार्गो) सुनिश्चित कर ली गई है; रोज़ाना 50 लाख से ज़्यादा सिलेंडर डिलीवर किए जा रहे हैं.घरेलू उत्पादन बढ़ने के कारण आयात की ज़रूरत कम हो गई है. 

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