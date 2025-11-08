विज्ञापन
2026 भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रहने वाला है, दिग्गज निवेशक रुचिर शर्मा ने दी राय

2026 भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रहने वाला है, दिग्गज निवेशक रुचिर शर्मा ने दी राय

"अमेरिका, यूरोप और जापान के बाद भारत एक ऐसा बाजार है, जो लंबी अवधि के निवेशकों को अपनी तरफ खींच रहा है..." यह बात दिग्गज निवेशक रुचिर शर्मा ने NDTV के शो 'वॉक द टॉक' में कही. शो में एडिटर इन चीफ राहुल कंवल ने सवाल किया कि 2026 भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रहने वाला है? इस पर रुचिर शर्मा ने कहा कि, "पिछले एक साल में भारतीय शेयर बाजार में सुधार हुए हैं, जिसकी वजह से अब यह लंबी अवधि के निवेशकों  के लिए निवेश का एक बेहतर अवसर बन गया है."

बाजार में आया बदलाव

रुचिर शर्मा के अनुसार, "एक साल पहले भारतीय बाजार का मूल्यांकन बहुत ज्यादा था, जिससे निवेश के लिए अच्छा समय नहीं माना जा सकता था. पिछले एक साल में भारतीय बाजार के मूल्यांकन में 'टाइम करेक्शन' हुआ है, यानी, कीमतों में ठहराव आया है, जो अब इसे एक बेहतर एंट्री प्वाइंट के रूप में देखा जा रहा है."

रुचिर शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि अब भारत का बाजार इतना बड़ा हो गया है कि वैश्विक निवेशक इसे गंभीरता से लेते हैं.

स्ट्रैटेजिक स्टेक के लिए फायदेमंद

रुचिर शर्मा मानते हैं कि, "अमेरिका, यूरोप और जापान के बाद भारत एक ऐसा बाजार है जो लंबी अवधि के निवेशकों को एक स्ट्रैटेजिक स्टेक लेना फायदेमंद है. लेने के लिए बहुत आकर्षक है. इसलिए आने वाले नए साल में बाजार कमाल की तेजी दिखाएगा."

रुचिर शर्मा के अनुसार, मार्केट में हुए सुधार निवेशकों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, साथ ही भारत के बाजार में मौजूद बड़ी डिमांड को देखते हुए अब वैश्विक निवेशक भी अपने आप को दूर नहीं रख पाएंगे, जिसका मतलब है कि आने वाले साल 2026 में भारतीय बाजार नए रिकॉर्ड बनाते हुए दिखेगा.

