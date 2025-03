गर्व के पल: आज सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही संभालेंगी पीएम मोदी की सुरक्षा-व्यवस्था, जानें कहां?

पीएम नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज गुजरात (PM Modi Gujarat Visit) के नवसारी में 'लखपति दीदी' कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. इस दौरान महिला शक्ति को लेकर पर्व के पल देखने को मिलेंगे. खास बात यह है कि पीएम मोदी की सुरक्षा आज महिला पुलिसकर्मियों (Women Security Forces) के हाथ में होगी. महिला दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की कमान सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही संभालेंगी. देश में ये पहली बार होगा, जब पीएम की सुरक्षा सिर्फ महिला पुलिसकर्मी संभालेंगी, ये जानकारी गुजरात के गृह मंत्री ने दी.

गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गुजरात पुलिस ने अनोखी पहल की है. देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है, जब पीएम की सुरक्षा सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों के हाथ में होगी. नवसारी में पीएम मोदी के आने से लेकर कर्यक्रम स्थल की सुरक्षा तक, सब कुछ महिला पुलिसकर्मी ही देखेंगी.

VIDEO | In a first, Gujarat Police has deployed an all-women security force for Prime Minister Narendra Modi's event in Navsari, coinciding with International Women's Day. The unprecedented move marks a significant step in recognizing the role of women in law enforcement and… pic.twitter.com/hwKpZogkfq