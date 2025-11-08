PAK के परमाणु तकनीक से लैस होने के पीछे इंदिरा गांधी की 'वोट बैंक' राजनीति थी... BJP सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान

भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद निशिकांत दुबे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. निशिकांत दुबे ने कहा है कि आज अगर पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति वाला देश है तो इसके लिए इंदिरा गांधी जिम्मेदार हैं. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की वोट बैंक की राजनीति के चलते ही पाकिस्तान परमाणु ताकत से लैस हो पाया. आपको बता दें कि निशिकांत दुबे का ये बयान उस वक्त आया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है. ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी सांसद के इस बयान का बिहार चुनाव पर भी असर पड़ सकता है.

इंदिरा गांधी ने सेना को कार्रवाई से रोका था

BJP सांसद निशिकांत दुबे ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान ने 1980 में परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया था. जब यह जानकारी सामने आई तो इजराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला करना चाहता था लेकिन 1982 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने सेना से कोई कार्रवाई न करने को कहा. नतीजा यह हुआ कि आज हम सिरदर्द का सामना कर रहे हैं.

अगर पाकिस्तान परमाणु राष्ट्र नहीं होता तो उसकी क्या कीमत होती? वह नष्ट हो जाता और टुकड़ों में बंट जाता. 1974 में CIA द्वारा जारी किए गए एक दस्तावेज में इस बात का जिक्र है कि जब हमने परमाणु परीक्षण किया तो इंदिरा गांधी चाहती थीं. अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए पाकिस्तान के साथ प्रौद्योगिकी साझा करना.

निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि कांग्रेस सोचती है कि जितना अधिक वह 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाएगी, उसे उतने ही अधिक मुस्लिम वोट मिलेंगे. मुस्लिम वोटों के लिए देश को गिरवी रखना गांधी परिवार का आजीवन आदर्श रहा है। परिणामस्वरूप, भारत को एक ऐसा पड़ोसी मिला जो कभी नहीं सुधर सकता.