Exclusive: बड़े बदलाव की तैयारी में रेलवे, कंफर्म रेल टिकट का डेट बदलने पर नहीं कटेगा पैसा

Confirm Ticket Date Change Rule: अभी टिकट रद्द कर यात्रा की दिनांक बदलनी होती है. इसमें काफी पैसा कट जाता है. यानी यात्रा किए बिना ही यात्रियों की जेब पर भार पड़ता है. रेल मंत्री ने माना कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है, इसमें बदलाव किए जा रहे हैं.

Exclusive: बड़े बदलाव की तैयारी में रेलवे, कंफर्म रेल टिकट का डेट बदलने पर नहीं कटेगा पैसा
Train Ticket: रेल मंत्री ने बताया कि कंफर्म टिकट के डेट को चेंज करने के नियम पर काम हो रहा है.
  • भारतीय रेलवे कंफर्म टिकट की यात्रा तिथि ऑनलाइन बदलने की सुविधा जनवरी से शुरू करने जा रहा है.
  • मौजूदा नियमों के अनुसार टिकट कैंसल कर नई तारीख के लिए नया टिकट लेना पड़ता था जिसमें पैसा कट जाता है.
  • कंफर्म टिकट की तिथि बदलने पर नया कंफर्म टिकट मिलने की गारंटी नहीं होगी यह उपलब्धता पर निर्भर होगा.
नई दिल्ली:

India Railway Ticket New Rule: यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे एक बड़े बदलाव की तैयारी में जुटी है. अब कंफर्म रेल टिकट का डेट बदलने पर पैसा नहीं कटेगा. मतलब यह कि यदि आपके पास 20 नवंबर को पटना जाने की कंफर्म टिकट है और यदि किसी कारण वश आपका प्लान चेंज होकर 5 दिन आगे हो गया तो 25 नवंबर के लिए आपको नए टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अपने 20 नवंबर के कंफर्म रेल टिकट का ऑनलाइन डेट बदल सकेंगे और उसी टिकट से 25 नवंबर को पटना की यात्रा कर सकेंगे.

अभी की व्यवस्था में टूर प्लान चेंज होने पर आपको अपना टिकट कैंसल कराना होता है और फिर यात्रा की अगली तारीख के लिए नए सिरे से टिकट बुक करना होता है. इसमें टिकट कैंसल कराने का पैसा कट जाता है. साथ ही अगली डेट पर कंफर्म टिकट मिल ही जाए... यह भी संभव नहीं होता.

मौजूदा व्यववस्था में डेट बदलने का प्रावधान नहीं

रेलवे कंफर्म टिकट की रि-शेड्यूलिंग को लेकर एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है. इससे यात्रियों की बड़ी राहत मिलेगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन बड़े बदलाव के बारे में NDTV को जानकारी दी है. इसके अनुसार कंफर्म रेल टिकट की यात्रा दिनांक ऑनलाइन बदलने पर पैसा नहीं कटेगा. मौजूदा व्यवस्था में यात्रा की दिनांक बदलने का प्रावधान नहीं है.


रेल मंत्री ने बताया- जनवरी से ऑनलाइन डेट बदली जा सकेगी

  • अभी टिकट रद्द कर यात्रा की दिनांक बदलनी होती है. इसमें काफी पैसा कट जाता है. यानी यात्रा किए बिना ही यात्रियों की जेब पर भार पड़ता है.
  • रेल मंत्री ने माना कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है और यात्रियों के हित में नहीं है. इसके लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं और बदलाव किए जा रहे हैं.
  • रेल मंत्री ने बताया कि जनवरी से ऑनलाइन टिकट यात्रा की दिनांक बदली जा सकेगी.

कंफर्म टिकट के बदले कंफर्म टिकट मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं

हालांकि कंफर्म के बदले कंफर्म टिकट मिलने की गारंटी नहीं होगी, इसमें उपलब्धता के आधार पर टिकट मिलेगा. साथ ही, अगर किराए में अंतर है तो वह यात्री को देना होगा. इस बदलाव से उन लाखों यात्रियों को फायदा होगा जो अपने कंफर्म रेलवे टिकट की यात्रा बदलना चाहते हैं लेकिन इसके कारण रेलवे मोटी रकम काट लेता है.

