- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिन्द महासागर को भारत और सेशेल्स के संबंधों का साझा घर बताया
- भारत और सेशेल्स के बीच डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग बढ़ाने के लिए कई एमओयू हुए
- पीएम मोदी ने सेशेल्स की आजादी के पचास वर्ष और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिन्द महासागर ने सदियों से भारत और सेशेल्स के संबंधों को सींचा है. यह हमारा साझा घर है. इसकी लहरों ने हमारे बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर आगे बढ़ाया है. हमारा विश्वास है कि डिजिटन टेक्नोलॉजी दोनों देशों के बीच की दूरी को कम करने का प्रभावी माध्यम है. बता दें कि पीएम मोदी इन दिनों सेशेल्स के दौरे पर हैं, जहां उन्हें सर्वोच्च सम्मान 'गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन' से नवाजा गया है.
ऐतिहासिक समय पर यात्र
सेशल्स से भारत के संबंधों को और आगे बढ़ाने का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभव को सेशेल्स के साथ साझा करेंगे. और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशेल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है. मैं सेशेल्स की यात्रा ऐसे ऐतिहासिक समय पर कर रहा हूं, जब यह देश अपनी आजादी के 50 साल पूरे कर रहा है और हम भारत तथा सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल का जश्न मना रहे हैं. इन पांच दशकों में हमने दोस्ती को भरोसे में, भरोसे को सहयोग में और सहयोग को जन-कल्याण में बदला है.'
कोविड में भारत ने सेशेल्स को भिजवाई थी वैक्सीन
पीएम मोदी ने बताया, 'स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है. कोविड के मुश्किल समय में वैक्सीन की आपूर्ति से हमने एक मित्र के रूप में अपना दायित्व निभाया. आज जन औषधि पर किए गए MoU से सेशेल्स के लोगों को समानता और अफॉर्डेबल मेडिसिन उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी.'
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