ओमान जा रहे जहाज में लगी आग, इंडियन नेवी ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

ओमान की खाड़ी में नाम के एक MT Yi Cheng 6 नाम के एक जहाज में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए वहां एक मिशन पर मौजूद भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तबर ने रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया है. INS तबर को आग लगी जहाज से एक डिस्ट्रेस कॉल मिला था, जिसके बाद INS पर मौजूद टीम हरकत में आई. MT Yi Cheng 6 नाम का यह जहाज पुलाउ (एक देश) का है और इसके इंजन रूम में भीषण आग लग गई थी और जहाज पर पूरी तरह से बिजली गुल हो गई. इसके बाद INS तबर की टीम - 13 भारतीय नौसैनिक और 5 चालक दल के सदस्यों - ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया.

MT Yi Cheng 6 गुजरात के कांडला से शिनास, ओमान जा रहा था जब उसने रविवार को एक डिस्ट्रेश कॉल दिया. MT Yi Cheng 6 जहाज पर चालक दल के 14 भारतीय सदस्य सवार थे. भारतीय नौसेना ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, INS तबर से अग्निशमन दल और उपकरण को जहाज की नाव और हेलीकॉप्टर द्वारा जहाज पर ट्रांसफर किया गया.

#IndianNavy's stealth frigate#INSTabar, mission deployed in the Gulf of Oman, responded to a distress call from Pulau flagged MT Yi Cheng 6, on #29Jun 25.



The vessel with 14 crew members of Indian origin, transiting from Kandla, India to Shinas, Oman, experienced a major fire… pic.twitter.com/hcwCalBW96