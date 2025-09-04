विज्ञापन
यूपी के संदीप की UAE में लगी 35 करोड़ की लॉटरी, नौकरी छोड़ करेंगे भारत वापसी

यूपी के छोटे शहर से निकलकर अरब की रेत में पसीना बहाने वाले संदीप कुमार प्रसाद अब करोड़पति क्लब में शामिल हो गए हैं.

  • यूपी से अबू धाबी नौकरी करने गए संदीप कुमार के लिए किस्मत ने खजाना खोल दिया है.
  • संदीप के हाथ लॉटरी में 15 मिलियन दिरहम (करीब 35 करोड़ रुपये) का जैकपॉट लगा है.
  • संदीप तीन साल से UAE में रह रहे हैं और दुबई ड्राईडॉक्स में टेक्निशियन की नौकरी करते हैं.
कहते हैं किस्मत कब दरवाजा खटखटा दे, कोई नहीं जानता. लेकिन अबू धाबी नौकरी करने गए संदीप कुमार के लिए किस्मत ने दरवाजा नहीं, पूरा खजाना ही खोल दिया है. यूपी के छोटे शहर से निकलकर अरब की रेत में पसीना बहाने वाले संदीप अब करोड़पति क्लब में शामिल हो गए हैं. संदीप के हाथ लॉटरी में 15 मिलियन दिरहम (करीब 35 करोड़ रुपये) का जैकपॉट लगा है. 

उत्तर प्रदेश के रहने वाले संदीप कुमार प्रसाद पिछले तीन साल से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रह रहे हैं. 30 वर्षीय संदीप वहां दुबई ड्राईडॉक्स में टेक्निशियन की नौकरी करते हैं. रोजाना मशीनों से जूझने वाले संदीप को शायद ही अंदाजा रहा होगा कि एक टिकट उनकी जिंदगी को इस कदर बदल देगा. 

खलीज टाइम्स के मुताबिक, संदीप ने यह लॉटरी अबू धाबी बिग टिकट सीरीज 278 में जीती है. 3 सितंबर को इस लॉटरी का ड्रॉ निकाला गया था. न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट बताती है कि संदीप ने 20 अन्य लोगों के साथ ग्रुप में लॉटरी का टिकट खरीदा था. टिकट नंबर 200669 उनके लिए लकी रहा. 

संदीप ने महज तीन महीने पहले ही लॉटरी का टिकट खरीदना शुरु किया था. उन्हें तो यकीन ही नहीं था कि कभी उनकी भी लॉटरी लगेगी. लेकिन किस्मत ने आखिर उनका दरवाजा खटखटा दिया. बिग टिकट के होस्ट की तरफ से जब उन्हें इनाम जीतने की सूचना देने के लिए फोन आया तो एक बार तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ. लेकिन जब विश्वास हुआ तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा. 

छोटी सी नौकरी करने वाले संदीप अब करोड़पति बनकर यूएई से भारत लौटने पर विचार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस रकम से वह भारत लौटकर क्या करने वाले हैं. संदीप के मुताबिक, वह अपने पिता का इलाज कराएंगे, परिवार को अच्छी जिंदगी देंगे. इसके अलावा अपना खुद का बिजनेस भी शुरू करेंगे. 

संदीप ने गल्फ न्यूज को बताया कि वह शादीशुदा हैं. उनके दो भाई और एक बहन है. विदेश में रहकर भी वह घर की पूरी जिम्मेदारी उठा रहे थे. उनके पिता की तबीयत खराब रहती है. इसे लेकर वह काफी चिंतित रहा करते थे. अब इस लॉटरी ने उन्हें अपना और अपने परिवार का भविष्य संवारने के लिए एक नई ताकत और उम्मीद दी है.

संदीप के नाम का विनिंग टिकट सबुज मिया आमिर हुसैन ने निकाला था. सबुज मिया ने 3 अगस्त को 2 करोड़ दिरहम (करीब 48 करोड़ रुपये) लॉटरी का प्राइज जीता था. सबुज मिया बांग्लादेशी टेलर हैं और दुबई में रहते हैं. खास बात ये है कि उन्होंने पहली बार इस लॉटरी का टिकट खरीदा, और पहली ही बार में छप्परफाड़ पैसों की बरसात हो गई. 

