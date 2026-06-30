रात का अंधेरा, उफनता समंदर, मुश्किल में थी 6 मछुआरों की जान, देवदूत बनकर पहुंचा भारतीय कोस्टगार्ड

कर्नाटक के मंगलूरु तट पर खराब मौसम के बीच 6 मछुआरे समुद्र में फंस गए थे. जिन्हें इंडियन कोस्ट गार्ड ने देवदूत बनकर बचाया है. बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ी सावधानी से चलाया गया और सभी को सुरक्षित निकाला गया. तटरक्षक बल के मुताबिक शाम करीब चार बजे ICG के जहाज सचेत को BHF रेडियो के जरिए एक मैसेज मिला था. जो 'मंजू माथा' नाम की भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव से भेजा गया था. खराब मौसम में यह नाव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसमें पानी भी भरने लगा था. नाव पर मौजूद 6 मछुआरों ने मदद के वीएचएफ रेडियो के जरिए भेजा था. जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.

खराब मौसम में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

मछुआरों की यह नाव सूरतकल तट से करीब 33 समुद्री मील दूर थी. ऊंची लहरों की वजह से नाव में पानी भर गया था और उसका बुनियादी ढांचा भी खराब हो गया था. इससे नाव पर सवार सभी छह मछुआरों की जान खतरे में पड़ गई थी. संदेश मिलते ही तटरक्षक बल ने अपना जहाज तुरंत मौके की ओर रवाना कर दिया. करीब 90 मिनट में जहाज संकट में फंसी नाव तक पहुंच गया. बचाव अभियान के दौरान मौसम बेहद खराब था, समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थीं, हवा बहुत तेज चल रही थी और विजिबिलिटी भी बहुत कम थी. अंधेरा होने की वजह से अभियान और मुश्किल हो गया था. इन चुनौतियों के बावजूद तटरक्षक बल की टीम ने पूरी सावधानी और तेजी से बचाव अभियान चलाया.

मुछआरों को सुरक्षित निकाला

मछुआरों तक सुरक्षित पहुंचने के लिए विशेष रिमोट संचालित लाइफबॉय का भी इस्तेमाल किया गया. इन्हें खराब मौसम और उफनते समुद्र में बचाव कार्य के लिए तैयार किया गया है. जो इस तरह के ऑपरेशन में दक्ष होते हैं. शाम छह बजे तक सभी छह मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. किसी भी मछुआरे को चोट नहीं आई थी. बचाव के बाद आईसीजीएस समेत सभी मछुआरों को लेकर न्यू मंगलुरु बंदरगाह पहुंच रहा है. वहां उन्हें सुरक्षित उतारा जाएगा और जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी. रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद भारतीय तटरक्षक बल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित जवानों के साहस ने सफलता पूर्वक इस ऑपरेशन को पूरा किया है.

भारतीय तटरक्षक बल ने कहा कि यह अभियान समुद्र में लोगों की जान बचाने की उसकी प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है. बल ने कहा कि वह अपने आदर्श वाक्य 'वयम् रक्षामः' यानि हम रक्षा करते हैं के अनुसार समुद्री क्षेत्र में लगातार निगरानी रखता है और संकट में फंसे लोगों की समय पर मदद करता है.

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