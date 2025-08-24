दुनिया में मचा भारत की व्हिस्की का डंका, जीत लिया फेमस इंटरनेशनल व्हिस्की ऑफ द ईयर अवॉर्ड

डेवन्स मॉडर्न ब्रुअरीज की नई लांच की गई व्हिस्की अम्बरा और मंशा ने हाल ही में इस साल दुनिया की दो सबसे फेमस व्हिस्की कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की है. मंशा ने जर्मनी में हुई मेनिंगर इंटरनेशनल स्पिरिट्स अवार्ड (ISW) में फेमस इंटरनेशनल व्हिस्की ऑफ द ईयर 2025 और ग्रैंड गोल्ड का खिताब जीता. इससे पहले, अम्बारा ने अमेरिका के लास वेगास में हुई इंटरनेशनल व्हिस्की कॉम्पिटिशन (IWC) 2025 में बेस्ट सिंगल माल्ट इंडियन व्हिस्की और बेस्ट इंडियन व्हिस्की दोनों पुरस्कार जीते थे.

भारतीय स्पिरिट्स का शानदार प्रदर्शन

ये जीत विश्व पटल पर भारतीय स्पिरिट्स के शानदार प्रदर्शन के बारे में बताती हैं, जो प्रीमियम वैश्विक व्हिस्की में देश की बढ़ती ताकत का संकेत देती हैं. जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि मंशा को जम्मू में हिमालय की गोद में तैयार किया जाता है, और अपने गाढ़े धुंएदार टेस्ट के लिए जाना जाता है. इसके स्वाद की तारीफ व्हिस्की क्रिटिक जिम मरे ने भी की है.

'माल्ट प्रेमियों का सपना'

अम्बारा एक गैर-पीटेड सिंगल माल्ट है, जो अमेरिकी एक्स-बोरबॉन पीपों में विकसित होती है. इसमें गहरी अंबर चमक और सूखे खुबानी, शहद और कारमेल के नोट होते हैं. मरे ने इसे "माल्ट प्रेमियों का सपना" और "दुनिया में हाई लेवल के स्कॉटिश माल्ट" कहा है.

15 पैरामीटर के आधार पर दिए नंबर्स

बता दें कि इंटरनेशनल व्हिस्की कॉम्पिटिशन 2025, दुनिया भर की बेहतरीन व्हिस्की के लिए एक बड़ा मंच है. इन पुरस्कारों में ताइवान की कावलन डिस्टिलरी भी शामिल थी, जिसे अपने सोलिस्ट फिनो शेरी सिंगल कास्क स्ट्रेंथ सिंगल माल्ट के लिए व्हिस्की ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला. स्पिरिट इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाने वाली इस प्रतियोगिता में, व्हिस्की ब्लेंडिंग, डिस्टिलिंग और टेस्टिंग के एक्सपर्ट पैनल ने 15 पैरामीटर के आधार पर इन्हें वैल्यू दी.

भारतीय ब्रांड इतिहास रच रहे हैं

इन सभी प्रदर्शन से पता चलता है कि भारतीय ब्रांड इतिहास रच रहे हैं. इन सिंगल माल्ट की सफलता साबित करती है कि भारत के क्लाइमेट, अच्छे इंग्रेडिएंट्स और स्मार्ट डिस्टिलर, स्कॉटलैंड या जापान की बेहतरीन व्हिस्की को टक्कर देने के लिए तैयार हैं. एक्सपर्ट के अनुसार, 'ज्ञानचंद अम्बरा और मंशा विश्व मंच पर भारतीय व्हिस्की के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं.'

इस महीने की शुरुआत में भारत को एक और बड़ी जीत मिली थी, जब हिम्मालेह स्पिरिट्स के कोल्ड-ब्रू कॉफी लिकर, बंदरफुल को 2025 यूएसए स्पिरिट्स रेटिंग्स में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया. साथ ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लिकर का ऐलान किया गया.