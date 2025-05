भारत ने चिनाब नदी के प्रवाह को अस्थायी रूप से रोका, पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) के बाद से भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है. पाकिस्तान को बूंद-बूंद को तरसाने की तैयारी की जा रही है ताकि उसे पता चल सके कि आतंकियों को पालने-पोषने का अंजाम क्या होता है. भारत ने पहले सिंधु नदी समझौते को सस्पेंड कर दिया. अब पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर में दो जलविद्युत बांधों के ज्यादातर जलद्वार गेट बंद कर दिए हैं. इसी रास्ते से चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान जाता है.

सलाल बांध और बगलिहार जलविद्युत परियोजना बांध के अधिकतर गेट बंद कर पाकिस्तान को सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है. भारत की इस सख्त कार्रवाई की वजह से पाकिस्तान की तरफ बहने वाली चिनाब नदी में जम्मू के अख़नूर इलाके में पानी का स्तर कमर से भी नीचे चला गया है.

#WATCH | J&K: Visuals from Ramban where all gates of the Baglihar Hydroelectric Power Project Dam on the Chenab River are closed pic.twitter.com/fjykWv4ssl