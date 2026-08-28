विज्ञापन
विशेष लिंक

पाकिस्तान हो या चीन... टारगेट पर होगा ताबड़तोड़ हमला, भारत खरीदने जा रहा खास हथियार

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "भारत युद्ध में परखा जा चुका जैवलिन एंटी-टैंक सिस्टम खरीदेगा."

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
पाकिस्तान हो या चीन... टारगेट पर होगा ताबड़तोड़ हमला, भारत खरीदने जा रहा खास हथियार
बख्तबंद टारगेट्स पर जोरदार वार करती है मिसाइल (File Photo)
  • इस डील के साथ भारत-अमेरिका में जॉइंट प्रोडक्शन की राह खुलेगी.
  • सर्जियो गोर ने कहा कि रक्षा सहयोग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.
  • भारत पहले भी अमेरिका से कई हथियार खरीदता रहा है.
भारत और अमेरिका के बीच भविष्य में और कौन से रक्षा समझौते हो सकते हैं?
नई दिल्ली:

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने शुक्रवार को कहा कि भारत, अमेरिका में बने जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम को खरीदने की योजना बना रहा है. इससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध गहरे होने का संकेत मिलता है. सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "बड़ी खबर, भारत उस जैवलिन एंटी-टैंक सिस्टम को खरीदने की योजना बना रहा है, लड़ाई में परखा हुआ है." यह खरीद ऐसे वक्त में हो रही है, जब भारत और अमेरिका रक्षा सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. वॉशिंगटन ने जुलाई में कहा था कि दोनों देश सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी उभरती हुई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं.

सर्जियो गोर ने कहा कि जैवलिन की खरीद से भारत और अमेरिका के बीच मिलकर उत्पादन करने के मौकों का रास्ता भी खुल सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.
Latest and Breaking News on NDTV

क्या होता है जैवलिन एंटी-टैंक सिस्टम?

जैवलिन एक पोर्टेबल एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम है, जिसे मशहूर रक्षा और एयरोस्पेस निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन और RTX ने मिलकर डेवलप किया है. इसे बख्तरबंद टारगेट को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं द्वारा इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है.

इस तरह की मिसाइल में 'फायर-एंड-फॉरगेट' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिससे ऑपरेटर टारगेट को लॉक करके हथियार लॉन्च कर सकता है और मिसाइल के अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही सुरक्षित जगह पर छिप सकता है. यह तेजी से 150 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर सीधे टैंक की छत पर गिरती है, जहां सुरक्षा के लिए लगी स्टील की परत काफी पतली होती है.

ये भी पढ़ें: डिफेंस सेक्टर में आएगी बड़ी क्रांति! DRDO की घातक मिसाइल तकनीक से अब निजी कंपनियां बनाएंगी हथियार

यह घटनाक्रम भारत द्वारा अमेरिकी रक्षा उपकरणों की बढ़ती खरीद पर आधारित है. नवंबर 2025 में, अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को संभावित 93 मिलियन डॉलर की बिक्री को मंजूरी दी, जिसमें 100 तक जैवलिन सिस्टम और 216 एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल शामिल थे. भारत पहले से ही अपनी M777 होवित्जर तोपों के साथ एक्सकैलिबर गोला-बारूद का इस्तेमाल कर रहा है.

पिछले साल अमेरिका और भारत ने एक बड़ी रक्षा साझेदारी के लिए एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका मकसद जमीन, समुद्र, हवा, अंतरिक्ष और साइबरस्पेस में आपसी तालमेल को मजबूत करना था. भारत ने अमेरिका में बने कई हथियार और उपकरण भी हासिल किए हैं, जिनमें अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, C-17 और C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और M777 होवित्जर शामिल हैं.

सर्जियो गोर ने मई 2026 में शांगरी-ला डायलॉग में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बयानों का भी जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि इस ताजा घटनाक्रम से अमेरिका-भारत रक्षा संबंध और मजबूत होंगे.

ये भी पढ़ें: भारत हथियार खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश, टॉप 5 में पाकिस्तान भी- 10 Point में नई रिपोर्ट का निचोड़

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India US, Defence System, Anti Tank Missile, Sergio Gor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com