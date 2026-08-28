पाकिस्तान हो या चीन... टारगेट पर होगा ताबड़तोड़ हमला, भारत खरीदने जा रहा खास हथियार

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने शुक्रवार को कहा कि भारत, अमेरिका में बने जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम को खरीदने की योजना बना रहा है. इससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध गहरे होने का संकेत मिलता है. सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "बड़ी खबर, भारत उस जैवलिन एंटी-टैंक सिस्टम को खरीदने की योजना बना रहा है, लड़ाई में परखा हुआ है." यह खरीद ऐसे वक्त में हो रही है, जब भारत और अमेरिका रक्षा सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. वॉशिंगटन ने जुलाई में कहा था कि दोनों देश सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी उभरती हुई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं.

सर्जियो गोर ने कहा कि जैवलिन की खरीद से भारत और अमेरिका के बीच मिलकर उत्पादन करने के मौकों का रास्ता भी खुल सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.

क्या होता है जैवलिन एंटी-टैंक सिस्टम?

जैवलिन एक पोर्टेबल एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम है, जिसे मशहूर रक्षा और एयरोस्पेस निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन और RTX ने मिलकर डेवलप किया है. इसे बख्तरबंद टारगेट को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं द्वारा इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है.

इस तरह की मिसाइल में 'फायर-एंड-फॉरगेट' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिससे ऑपरेटर टारगेट को लॉक करके हथियार लॉन्च कर सकता है और मिसाइल के अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही सुरक्षित जगह पर छिप सकता है. यह तेजी से 150 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर सीधे टैंक की छत पर गिरती है, जहां सुरक्षा के लिए लगी स्टील की परत काफी पतली होती है.

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यह घटनाक्रम भारत द्वारा अमेरिकी रक्षा उपकरणों की बढ़ती खरीद पर आधारित है. नवंबर 2025 में, अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को संभावित 93 मिलियन डॉलर की बिक्री को मंजूरी दी, जिसमें 100 तक जैवलिन सिस्टम और 216 एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल शामिल थे. भारत पहले से ही अपनी M777 होवित्जर तोपों के साथ एक्सकैलिबर गोला-बारूद का इस्तेमाल कर रहा है.

पिछले साल अमेरिका और भारत ने एक बड़ी रक्षा साझेदारी के लिए एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका मकसद जमीन, समुद्र, हवा, अंतरिक्ष और साइबरस्पेस में आपसी तालमेल को मजबूत करना था. भारत ने अमेरिका में बने कई हथियार और उपकरण भी हासिल किए हैं, जिनमें अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, C-17 और C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और M777 होवित्जर शामिल हैं.

सर्जियो गोर ने मई 2026 में शांगरी-ला डायलॉग में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बयानों का भी जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि इस ताजा घटनाक्रम से अमेरिका-भारत रक्षा संबंध और मजबूत होंगे.

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