'भारत को जवाब देने का हक...', दिल्ली ब्लास्ट को लेकर SCO से एस जयशंकर की बड़ी चेतावनी

SCO समिट में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के सामने एस. जयशंकर ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि SCO की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद, अतिवाद की समाप्ति के लिए हुआ था. आतंकवाद की कोई अनदेखी नहीं हो सकती. 

SCO समिट में अपनी बात रखते भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर.
  • दिल्ली के लालकिले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद भारत में आतंकियों के खिलाफ व्यापक सर्च ऑपरेशन जारी है.
  • जम्मू-कश्मीर के कई डॉक्टर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में गिरफ्तार किए जा चुके हैं.
  • इस बीच मास्को में आयोजित SCO समिट में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई.
दिल्ली में लालकिले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद भारत में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है. जम्मू-कश्मीर के कई डॉक्टर भारत में आतंकी गतिविधियों की बढ़ाने की साजिश में पकड़े भी जा चुके हैं. NIA सहित अन्य जांच एजेंसियों की आतंकियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इंटरनेशनल मंच से आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई है. रूस की राजधानी मॉस्को में SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में एस जयशंकर ने दो-टूक कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत को जवाब देने का हक है. 

एस जयशंकर बोले- भारत को आतंकवाद के खिलाफ रक्षा का अधिकार

रूस में SCO समिट में भाग लेते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा,"यह जरूरी है कि दुनिया आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता दिखाए. इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता, कोई अनदेखी नहीं हो सकती और कोई लीपापोती नहीं हो सकती. जैसा कि भारत ने प्रदर्शित किया है, हमें आतंकवाद के विरुद्ध अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और हम इसका प्रयोग करेंगे."

अमित शाह ने कहा- हम दोषियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे

दिल्ली बलास्ट के बाद एस जयशंकर का इंटरनेशनल मंच पर दिया गया यह बयान भारत की आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता को दिखाता है. मालूम हो कि एक दिन पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली ब्लास्ट पर कहा था कि हम दोषियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे और सजा दिलाएंगे. उल्लेखनीय हो कि दिल्ली ब्लास्ट के मामले में कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है. 

