साबरमती रिवरफ्रंट पर दिखी भारत-जर्मनी की दोस्ती, मोदी-मर्ज़ ने साथ उड़ाई पतंग, देखिए VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने सोमवार को गुजरात के साबरमती रिवरफ्रंट पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में साथ मिलकर पतंग उड़ाई. यह नजारा भारत-जर्मनी के मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक बन गया. फ्रेडरिक मर्ज़ प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं. यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है. अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

दोनों नेता सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद दोनों ने अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया. पीएम मोदी और चांसलर मर्ज़ के पतंग उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से बातचीत की और भारत-जर्मनी की साझेदारी को लेकर सकारात्मक संकेत दिए.

अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है और हर साल बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान इसमें शामिल होते हैं. इस बार जर्मन चांसलर की मौजूदगी ने इस आयोजन को खास बना दिया. फ्रेडरिक मर्ज़ की यात्रा के दौरान भारत-जर्मनी के बीच व्यापार, तकनीकी सहयोग और हरित ऊर्जा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. दोनों देशों के बीच लंबे समय से मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं, और यह यात्रा उन रिश्तों को नई ऊंचाई देने का संकेत है.