ग्रेटर नोएडा में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. फायर बिग्रेड के गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में लगी हुई हैं.

VIDEO | Massive fire breaks out at a cooler manufacturing factory in Tusyana village, Greater Noida. More details awaited.

(Source: Third party)

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/wW7on58cw0