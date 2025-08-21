विज्ञापन

KBC-17: एक करोड़ के लिए पूछा गया एटम बम से जुड़ा ये सवाल, बता दिया सही जवाब तो कहलाएंगे उस्ताद

Kaun Banega Crorepati 17: कौन बनेगा करोड़पति को फाइनली इस सीजन का पहला करोड़पति मिला लेकिन क्या इस एक करोड़ वाले सवाल का जवाब जानते हैं आप?

Read Time: 3 mins
Share
KBC-17: एक करोड़ के लिए पूछा गया एटम बम से जुड़ा ये सवाल, बता दिया सही जवाब तो कहलाएंगे उस्ताद
KBC 17 में एक करोड़ के लिए पूछा गया सवाल जानते हैं?
नई दिल्ली:

सोनी एंटरटेनमेंट के पॉपुलर रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 17 के हाल के एपिसोड में आदित्य कुमार छाए रहे. उत्तराखंड के रहने वाले आदित्य कुमार केबीसी 17 के पहले करोड़पति बने. आदित्य ने एक बड़ा जोखिम उठाया और अमिताभ बच्चन के रियलिटी शो में 1 करोड़ रुपये के सवाल का सही जवाब दिया और कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में वो ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले कंटेस्टेंट बने. लेकिन क्या आप 1 करोड़ रुपये के इस सवाल का जवाब बता सकते हैं?

1 करोड़ रुपये का सवाल क्या है?

इनमें से किस एलिमेंट का नाम उस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है जिसने प्लूटोनियम को अलग किया था, वह एलिमेंट जिसका इस्तेमाल पहला परमाणु बम (एटम बम) बनाने में किया गया था? ऑप्शन हैं: सीबोर्गियम, आइंस्टीनियम, माइटनेरियम, बोरियम.

क्या है सही जवाब?

1 करोड़ रुपये के सवाल का सही जवाब जवाब A: सीबोर्गियम है. आदित्य कुमार ने लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल किया और फिर मेकर्स ने विकल्प B और C हटा दिए. बाद में उन्होंने ऑप्शन A चुना और 1 करोड़ रुपये जीत लिए. आदित्य ने भारी-भरकम रकम जीतने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'जब मुझे शो से फोन आया, तो किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया. जब मैंने उन्हें मैसेज दिखाया, तभी उन्हें लगा कि इस बार बात सच है.'

इस पर अमिताभ ने कहा, 'आप सिर्फ शो तक ही नहीं पहुंचे हैं, अब खेल में भी काफी आगे बढ़ गए हैं.' आदित्य खेल के 16वें और आखिरी सवाल की ओर बढ़ते नजर आते हैं.

क्या आदित्य ने दिया 7 करोड़ रुपये के सवाल का जवाब?

ऑप्शन्स में उलझने के बाद आदित्य ने आखिरी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और गेम क्विट करने का फैसला लिया. वह सिर्फ 1 करोड़ रुपये लेकर ही हॉट सीट से उतर गए.

क्या था 7 करोड़ रुपये का सवाल?

1930 के दशक में किस जापानी कलाकार ने भारत का दौरा किया था और ताजमहल, सांची स्तूप और एलोरा की गुफाओं को दर्शाती एक प्रसिद्ध पेंटिंग सीरीज बनाई थी?

इसके ऑप्शन थे, हिरोशी सुगिमोटो, हिरोशी सेनजू, हिरोशी योशिदा, हिरोशी नाकाजिमा. इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन C, हिरोशी योशिदा.

एक करोड़ के साथ-साथ मिली कार

आदित्य को 1 करोड़ रुपये के सवाल का सही जवाब देने पर रकम के साथ-साथ ब्रेजा कार भी दी गई. इसके साथ ही मारुति सुजुकी की टीम ने भी आदित्य को करोड़पति बनने की बधाई दी. बिग बी ने भी आदित्य की तारीफ की और कहा कि आपने अच्छी तैयारी की थी और आपके जवाबों में यह अनुभव साफ झलक रहा था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kbc 17, Kbc 17 First Crorepati, Kbc 17 First Crorepati Aditya Kumar, Aditya Kumar Became First Crorepati Of Kbc 17, Kbc 17 Got First Crorepati Samacnar, Kbc 17 Samachar Today, Kbc 17 New Promo, Who Is Aditya Kumar First Crorepati Of Kbc 17, Kbc 17 Uk Aditya Kumar Became First Crorepati, Kbc 17 News Today, Kbc 17 Latest News Update, Kbc 17 Starting Date
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com