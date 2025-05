जम्मू का बाल भी बांका नहीं कर पाया पाकिस्तान, वीडियो दे रहा इसकी गवाही

पाकिस्तान ने गुरुवार रात जम्मू के अखनूर के रिहायशी इलाकों में जबरदस्त गोलीबारी की थी. पाकिस्तान की इस गुस्ताखी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है. पाकिस्तान को लगा था कि वह भारत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन उसके नापाक इरादे भारतीय सेना के सामने धरे के धरे रह गए. पाकिस्तान हमारे नागरिकों का बाल भी बांका नहीं कर पाया है. अखनूर से शुक्रवार सुबह जो वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं वो इस बात की गवाही भी दे रहे हैं. इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि पाकिस्तानी गोलीबारी का अखनूर पर कोई असर नहीं पड़ा है.

#WATCH | Jammu and Kashmir: Morning visuals from Akhnoor.



Pakistan has resorted to artillery shelling on civilian areas after the Indian Army hit nine terror hotbeds in Pakistan on the intervening night of 6-7 May pic.twitter.com/2YB5UpVTCE