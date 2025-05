छत पर रखें रेत की बोरियां... पाकिस्तान से जारी तनाव के बी बाड़मेर से लेकर पुंछ तक जारी किया अलर्ट

पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना अपने दुश्मन को हर मुमकिन जवाब दे रही है. पाकिस्तान को उसकी हर गुस्ताखी के लिए काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है. इन सब के बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. यही वजह है कि वह LOC से सटे इलाकों में लगातार फायरिंग कर रहा है. पाकिस्तान ने शुक्रवार और शनिवार की दरमियां की रात में भी भारत पर कई हमले करने की कोशिश की जिसे हमारी सेना ने बखूबी नकामा कर दिया. पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि वह हमारे रिहायशी इलाकों को भी टारगेट करे. पाकिस्तान की गुस्ताखी को देखते हुए सीमावर्ती राज्यों में सेना अलर्ट पर है. स्थानीय प्रशासन ने बाड़मेर से लेकर पुंछ तक अलर्ट जारी कर दिया है.

