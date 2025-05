देर रात होने वाली है... PM मोदी ने जब कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर का इशारा!

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए 7 मई को पाकिस्तान से संचालित हो रहे कई आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की. इस एयरस्ट्राइक में 70 से ज्यादा आतंकी मारे गए. भारतीय सेना ने अपने इस खास ऑपरेशन यानी ऑपरेशन सिंदूर को महज 25 मिनट में ही अंजाम दिया. भारतीय सेना के इस पराक्रम की हर तरफ तारीफ हो रही है.पीएम मोदी ने भी सेना के शौर्य की सराहना की है. खास बात ये है कि पीएम मोदी ने सेना के इस ऑपरेशन को लेकर पहले ही इशारा दे दिया था.

पीएम मोदी ने 6 मई को एक निजी चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि अब देर रात होने वाली फिर भी आप इतनी बड़ी तादात में यहां मौजूद हैं, ये भी अपने आप में उज्जवल भविष्य की निशानी है. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश के विकास और बढ़ती सैन्य ताकत का भी जिक्र किया था.

सुनें पीएम मोदी ने क्या कहा था...

"Mujhe bhi der raat hone wali hai"



Modiji had dropped a hint last night but no "expert" understood 😂😂 #OperationSindoor pic.twitter.com/MI7PKPGTL4