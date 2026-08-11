'सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता...', अरुणाचल प्रदेश मामले पर विदेश मंत्रालय की चीन को दो टूक

भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों के नाम नक्शे में शामिल किया. इसके बाद चीन को मिर्ची लग गई. चीन ने दावा किया कि वह भारत का दावों का मान्यता नहीं देता है. इसपर विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है और यह एक निर्विवाद तथ्य है. इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता.
विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत और चीन के बीच बॉर्डर एरिया से जुड़े मामलों में हमने चीनी पक्ष के साथ बातचीत में हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को सबसे गंभीर मानते हैं और इन इलाकों में शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है. हमने यह भी कहा है कि बॉर्डर मामलों की स्थिति हमारे बड़े द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर असर डालेगी."
Delhi: MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "Let me reiterate yet again that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India, and this is a fact which is self-evident. At the same time, let me also underline that nothing can change this indisputable reality." pic.twitter.com/qorFBxLo80— IANS (@ians_india) August 11, 2026
चीन और भारत ने LAC पर हालात को रिव्यू किया
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा,"यह बात हाल ही में 6 अगस्त 2026 को भारत-चीन बॉर्डर मामलों पर सलाह और तालमेल के लिए वर्किंग मैकेनिज़्म (WMCC) की 36वीं मीटिंग में भी दोहराई गई. इस मीटिंग में, दोनों पक्षों ने खुलकर बातचीत की और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर स्थिति का रिव्यू किया."
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उन्होंने आगे कहा, "भारतीय पक्ष ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि बॉर्डर एरिया में शांति बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के पूरे विकास के लिए ज़रूरी है. इस बात पर सहमति बनी कि बाकी मुद्दों को सुलझाने और LAC पर गलतफहमी और गलत अंदाजे से बचने के लिए WMCC, लोकल कमांडर-लेवल मीटिंग और दूसरे सहमत तरीकों सहित मौजूदा डिप्लोमैटिक और मिलिट्री चैनलों का इस्तेमाल जारी रखा जाएगा."
अरुणाचल में स्थानों के नाम बदलने पर चीन ने क्या प्रतिक्रिया?
चीन साल 2017 से ही भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाता है. भारत ने हमेशा इसपर आपत्ति जताई है और चीन को उसकी सही जगह दिखाई है. हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से सर्वे ऑफ इंडिया मैप में अरुणाचल प्रदेश की झील, बस्तियों और स्मारक समेत 27 स्थलों के नाम बदले हैं.
इसपर चीन ने बौखला गया और चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया कि भारत के नक्शे में इन इलाकों को शामिल करने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है.
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