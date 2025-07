ग्रीन एनर्जी में भारत की ऊंची छलांग, अब 50% बिजली गैर-जीवाश्म ईंधन से बन रही, 5 साल पहले ही लक्ष्य पूरा

भारत ने क्लीन एनर्जी की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पेरिस समझौते में तय समयसीमा से पांच साल पहले ही एक लक्ष्य हासिल कर लिया है. भारत ने अपनी बिजली उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन (Non-Fossil Fuels) स्रोतों से हासिल करने की उपलब्धि कायम की है. इसके लिए पेरिस समझौते में 2030 तक का समय तय किया गया था. लेकिन भारत ने समय से काफी पहले ये टारगेट पूरा कर लिया है.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता अब 484.8 गीगावॉट हो गई है. इसमें से 232.8 गीगावॉट से अधिक बिजली गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बनने लगी है जिनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बड़े हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट शामिल हैं. गैर-जीवाश्म ईंधन उन ऊर्जा स्रोतों को कहते हैं, जो जीवाश्म कार्बनिक पदार्थों जैसे कि कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस से प्राप्त नहीं होते. ये ईंधन पर्यावरण के अधिक अनुकूल होते हैं क्योंकि ये कम या फिर न के बराबर ग्रीनहाउस गैस पैदा करते हैं.

केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस उपलब्धि को साझा करते हुए कहा कि जलवायु संकट के समाधान की दिशा में भारत अब पूरी दुनिया को राह दिखा रहा है. 2030 के तय लक्ष्य से पांच साल पहले ही 50 फीसदी गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को हासिल करना हर भारतीय के लिए गर्व का मौका है. केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हरित परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है और आत्मनिर्भर व टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है.

