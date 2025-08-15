विज्ञापन
जेपी नड्डा, हरिवंश, अर्जुन राम मेघवाल… लाल किले में बारिश, रेनकोट में नजर आए कई नेता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब अपार संभावनाएं थीं, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी थीं. यह स्वतंत्रता दिवस आशा और आकांक्षाओं का उत्सव है.

लाल किले में बारिश से बचने के लिए रेनकोट में नजर आए कई नेता.
लाल किले में बारिश से बचने के लिए रेनकोट में नजर आए कई नेता.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया
  • दिल्ली में हल्की बारिश के कारण स्वतंत्रता दिवस समारोह में कई नेता और छात्र रेनकोट में नजर आए
  • दिल्ली में 20 अगस्त तक हल्की बारिश होने की संभावना है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी बारिश होने का अनुमान है.
नई दिल्ली:

79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण के बाद देशवासियों को संबोधित किया. दिल्ली के कई हिस्सों में सुबह से हल्की बारिश हो रही है. इस बारिश का असर लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी दिखने को मिला. इस समारोह का हिस्सा बनने आए कई नेता सफेद रंग के रेनकोट में नजर आए. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उपसभापति राज्यसभा हरिवंश, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई नेता सफेद रंग के रेनकोट में दिखे.

इस बार कुल 2,500 छात्र और छात्रा कैडेट (सेना, नौसेना और वायु सेना) और 'मेरा भारत' स्वयंसेवक इस समारोह में भाग लिया. ये लोग भी बारिश से खुद को बचाने के लिए रेनकोट में नजर आए. बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को भारी बारिश हुई थी. राजधानी दिल्ली में 20 अगस्त तक हल्की बारिश होने की संभावना है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है. ऐसे में स्वतंत्रता दिवस समारोह में आए लोग पूरी तैयारी के साथ नजर आए. 

यह स्वतंत्रता दिवस आकांक्षाओं का उत्सव

कार्यक्रमानुसार लाल किले पर आगमन पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया.दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार उन्हें सलामी मंच तक ले जाएंगे, जहां थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 96 जवानों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.  फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा ने पीएम मोदी का राष्ट्रीय ध्वज फहराने में सहयोग किया.  पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब अपार संभावनाएं थीं, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी थीं. यह स्वतंत्रता दिवस आशा और आकांक्षाओं का उत्सव है.

Independence Day Red Fort, Red Fort Rain, JP Nadda, Harivansh, Arjun Ram Meghwal
