Independence Day: तिरंगे को लहराने के लिए गांठ कैसे लगाएं, जानिए सही तरीका

15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व हमारे दिलों में देशभक्ति की लहर दौड़ा देते हैं. इन खास मौकों पर जब आसमान में तिरंगा शान से लहराता है, तो हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है. लेकिन तिरंगे को लहराने से पहले उसका सही ढंग से तैयार होना भी उतना ही जरूरी है और इसमें सबसे अहम है तिरंगे को फहराने के लिए गांठ लगाना.

भारत का राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह हमारी आज़ादी, बलिदान और एकता का प्रतीक है. भारतीय ध्वज संहिता (Flag Code of India) में तिरंगे के सम्मान और सही उपयोग के स्पष्ट नियम दिए गए हैं. तिरंगे को फहराने में लापरवाही न केवल असम्मान है, बल्कि कानूनी अपराध भी हो सकता है. इसलिए, चाहे स्कूल का समारोह हो, सरकारी आयोजन या आपके मोहल्ले का झंडारोहण तिरंगे को तैयार करने के नियम हर नागरिक को पता होने चाहिए.

गांठ लगाने का क्या है सही तरीका?

ध्वज-दंड (Flag Pole) तैयार करें – सबसे पहले सुनिश्चित करें कि पोल साफ और मजबूत हो.

रस्सी (Halyard) डालें – पोल के शीर्ष पर लगी पुली में रस्सी डालें और दोनों सिरे नीचे रखें.

तिरंगे को बांधें – तिरंगे के ऊपर के किनारे (खंभे से जुड़ने वाले हिस्से) में मौजूद हेड-बैंड के लूप या आंख में रस्सी का एक सिरा डालें.

बोलाइन नॉट (Bowline Knot) या क्लोव हिच (Clove Hitch) का उपयोग करें. ये गांठ मजबूत होती हैं और फहराते समय खुलती नहीं हैं.

संतुलन जांचें – तिरंगा सीधा और बिना सिलवटों के लटकना चाहिए.

फहराने से पहले सावधानी – रस्सी के दूसरे सिरे को अच्छी तरह बांधें ताकि हवा में खुल न जाए.

तिरंगे का सम्मान करते समय ये बात जरूर याद रखें