भोपाल में पत्नी संग टहल रहे थे IG साहब, झपटमारों ने सरेआम मोबाइल पर कर दिया हाथ साफ

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. मंगलवार देर रात शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले चार इमली वीवीआईपी इलाके में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने आईजी (इंटेलिजेंस एवं एटीएस) डॉ. आशीष को निशाना बनाया और उनके दो मोबाइल फोन छीन लिए. यह घटना उस समय हुई जब वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अपनी पत्नी के साथ डिनर के बाद टहलने निकले थे. पुलिस ने घटनास्थल के पास से एक फोन बरामद कर लिया, लेकिन दूसरा अब भी लापता है. ट्रैकिंग से पता चला कि उसे आखिरी बार कोलार गेस्ट हाउस क्षेत्र तक इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद बंद कर दिया गया.

रात की सैर के दौरान हुई वारदात

जानकारी के मुताबिक, डॉ. आशीष अपनी पत्नी के साथ रात करीब 10 बजे डिनर के बाद टहल रहे थे, तभी बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनके दोनों मोबाइल फोन छीन लिए और फरार हो गए। वारदात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह घटना सीधे राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अफसर के साथ हुई है।

संवेदनशील डाटा पर खतरा

सूत्रों ने पुष्टि की है कि छीने गए मोबाइल फोनों में से एक में संवेदनशील और गोपनीय इनपुट मौजूद थे. हालांकि पुलिस ने घटना के 20 मिनट के भीतर एक फोन बरामद कर लिया, जिसे बदमाशों ने घटनास्थल के पास फेंक दिया था. माना जा रहा है कि उन्होंने फोन की एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स देखकर उसे छोड़ दिया. लेकिन दूसरा फोन, जिसमें खुफिया इनपुट होने की आशंका है, अब भी लापता है.

लोकेशन ट्रेस, फिर स्विच ऑफ

तकनीकी जांच में सामने आया कि दूसरा फोन आखिरी बार कोलार गेस्ट हाउस इलाके तक ट्रैक किया गया था, उसके बाद उसे बंद कर दिया गया. इसके चलते सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने विशेष टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी है.

