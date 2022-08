'रोज सुबह उठकर CBI-ED का खेल खेलेंगे तो..' : सिसोदिया पर एक्शन को लेकर PM पर हमलावर AAP

पीएम का एक पुराना वीडियो जिसमें वो सीबीआई को विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए दुरुपयोग करने का आरोप लगाते दिख रहे हैं को साझा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा, " CBI छापों के बारे में मोदी जी के इस बयान को ज़रूर सुने. अगर नहीं सुना तो आप एक बहुत बड़े सच को जानने से वंचित रह जाएंगे. माना कि धीरे-धीरे तो, मौसम भी बदलते रहते हैं, आपकी रफ़्तार से तो, हवाएं भी हैरान हैं साहब."

वहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल न कहा, " ऐसे समय जब आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोज़गार हैं, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोज़गारी और महंगाई से लड़ना चाहिए.उसकी बजाय ये पूरे देश से लड़ रहे हैं. रोज़ सुबह उठकर CBI ED का खेल शुरू कर देते हैं. ऐसे देश कैसे तरक़्क़ी करेगा?"

पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, " मोदी जी आपको दिल्ली के बच्चों से इतनी नफ़रत क्यों? अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया से इतनी नफ़रत क्यों? 14 घंटे की पूछ ताछ के बाद जब आपको कुछ नहीं मिला तो Look Out नोटिस की नौटंकी क्यों? Look Out वालों को देश की जनता All Out करेगी."

बता दें कि मनीष सिसोदिया के विभिन्न ठिकानों पर शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरी की टीम ने छापेमारी की. सूत्रों की मानें तो सीबीआई ने छापेमारी के दौरान दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए हैं, उनकी जांच चल रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

