मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूं... नौकरी के 10 साल पूरे होने पर IAS सलोनी राय की दिल छूने वाली पोस्ट

IAS Saloni Rai: देश की सेवा करते और उस सपने को जीते हुए एक दशक बीत गया, जिसे मैंने कभी देखा था. यह सफर जिम्मेदारियों, चुनौतियों और सीखों से भरा रहा है. लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का सौभाग्य मिला है. सेवा करने का यह मौका देने के लिए मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूं. ये जज्बात भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की अधिकारी सलोनी राय के हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर बयां किए हैं.

सलोनी राय ज‍िला कलेक्टर, नॉर्थ दिल्ली

AGMUT कैडर के 2016 बैच की आईएएस अधिकारी सलोनी राय वर्तमान में नॉर्थ दिल्ली की जिला कलेक्टर हैं. इससे पहले वह जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में उपायुक्त के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. सोशल मीडिया पर उनकी सेवा के दस साल पूरे होने वाली इस पोस्ट पर यूजर्स उन्हें लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं.

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लक्ष्य मिलने तक नहीं मानी हार

उत्तर दिल्ली की डीएम आईएएस सलोनी राय की सफलता की कहानी उन युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायी है, जो एक बार सरकारी नौकरी मिलने के बाद उसी में संतोष कर लेते हैं और अपना अंतिम लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते. इसके विपरीत, सलोनी राय वह शख्सियत हैं जिन्होंने आईएएस बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार तीन बार यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की.

हरियाणा की बेटी ने AIR-22 लाकर रचा इतिहास

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आईएएस सलोनी राय का जन्म 11 नवंबर 1990 को हरियाणा के सोनीपत में हुआ था. संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2015 में सलोनी राय ने अखिल भारतीय स्तर पर 22वीं रैंक हासिल की और AGMUT कैडर में आईएएस अधिकारी बनीं.

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सलोनी राय का RPF से IAS तक का सफर

अपनी यूपीएससी की तैयारी का अनुभव साझा करते हुए सलोनी राय ने बताया था कि वह तीन बार यूपीएससी क्रैक कर चुकी हैं. पहले प्रयास में उन्हें आरपीएफ में असिस्टेंट कमिश्नर बनने का अवसर मिला. दूसरे प्रयास में उनका चयन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस के पद पर हुआ, लेकिन उन्होंने इसे ज्वाइन नहीं किया. आखिरकार अपने तीसरे प्रयास में वह आईएएस बनने में सफल रहीं.

डॉक्टर माता-पिता की बेटी ने कॉमर्स चुनकर रचा इतिहास

सलोनी राय के माता-पिता दोनों डॉक्टर हैं. उन्होंने शुरुआत में साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की थी, लेकिन मन न लगने के कारण उन्होंने कॉमर्स चुन ली और बी कॉम (ऑनर्स) करने के बाद यूपीएससी की तैयारी में जुट गईं. वह तब तक नहीं रुकीं जब तक आईएएस अधिकारी नहीं बन गईं. यूपीएससी 2015 के साक्षात्कार में उन्हें 206 अंक प्राप्त हुए थे, जो उस वर्ष के दूसरे सबसे अधिक अंक थे.



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