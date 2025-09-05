हैदराबाद पुलिस को मिले 12 नए कुत्ते, 10 महीने की दी जाएगी ट्रेनिंग, देखें वीडियो

हैदराबाद शहर पुलिस अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डॉग स्‍क्‍वॉड में 12 नए कुत्तों को शामिल कर रही है. हैदराबाद पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने गोशामहल ग्राउंड में दो साल के इन कुत्तों को देखा, जहां प्रशिक्षण शुरू करने से पहले उन्हें प्रदर्शित किया गया. पुलिस बल के पास वर्तमान में 34 कुत्ते हैं. हालांकि उन्‍हें वर्तमान परिस्थितियों में अपर्याप्त माना जा रहा है और यही कारण है कि डॉग स्‍क्‍वॉड में नए कुत्तों को शामिल किया जा रहा है.

आनंद ने कहा, "हमारे डॉग स्‍क्‍वॉड में 34 कुत्ते हैं. पिछले कुछ सालों में हैदराबाद सिटी पुलिस का कार्यभार काफी बढ़ गया है. हमारे वर्तमान डॉग स्‍क्‍वॉड पर कार्यभार बहुत बढ़ गया है. हाल ही में हमारे डॉग स्‍क्‍वॉड में तीन मौतें हुईं."

#WATCH | Telangana | Hyderabad CP CV Anand meets the 12 two-year-old puppies at the Goshamahal Ground, which will soon be inducted into the dog squad of the Hyderabad City Police after training. pic.twitter.com/Bx86dh6Rwa — ANI (@ANI) September 5, 2025

कुत्तों की पहचान और प्राप्‍त करने के लिए समिति का गठन

इस कमी को पूरा करने के लिए नए कुत्तों की पहचान और उन्हें प्राप्त करने के लिए पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) की एक समिति का गठन किया गया. समिति ने सबसे उपयुक्त पिल्लों का चयन करने के लिए विभिन्न डॉग फार्मों, ब्रीडर्स और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की अन्य इकाइयों का सर्वेक्षण किया गया.

आनंद ने बताया, "हमने अपने कुत्तों की संख्या बढ़ाकर 54 करने का फैसला किया है. इसके लिए, हमने डीसीपी की एक समिति बनाई है. जल्द ही आठ और कुत्ते लाए जाएंगे."

कुत्तों को 10 महीने का कठोर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा

अब इन कुत्तों को मोइनाबाद स्थित एक डॉग ट्रेनिंग इंस्‍टीट्यूट में 10 महीने के कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भेजा जाएगा. प्रशिक्षण के बाद उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए तैनात किया जाएगा, जिनमें नशीले पदार्थों और विस्फोटकों का पता लगाना, साथ ही अपराधियों पर नजर रखना शामिल है. इस विस्तार से हैदराबाद सिटी पुलिस की ऑपरेशनल दक्षता और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है.