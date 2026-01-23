पति ने किया पत्नी का मर्डर, दिल का दौरा बताकर गुमराह करने की कोशिश, ससुराल वालों ने खोली पोल

कर्नाटक के बेलगावी जिले के बैलहोंगल तालुक के नेगिनाहाल गांव में घरेलू विवाद के बाद एक 21 वर्षीय महिला की उसके पति ने कथित तौर पर हत्या कर दी. बाद में आरोपी ने इसे दिल का दौरा बताकर अपराध छिपाने की कोशिश की, लेकिन ससुराल पक्ष की सतर्कता से सच्चाई सामने आ गई.

संतान न होने को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करता था पति

मृतका की पहचान राजेश्वरी फकीरप्पा गिलक्कनावर के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, राजेश्वरी की शादी लगभग तीन साल पहले हुई थी और पति उसे संतान न होने को लेकर अक्सर प्रताड़ित करता था.

यह भी पढ़ें- पत्नी के फोन पर पॉर्न देखता था पति, पत्नी ने रची हत्या की गहरी साजिश

गला घोंट कर किया मर्डर

पुलिस के अनुसार, गुस्से में आकर आरोपी पति फकीरप्पा गिलक्कनावर ने कथित तौर पर राजेश्वरी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने रिश्तेदारों को फोन कर कहा कि राजेश्वरी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है और अंतिम संस्कार के लिए आने को कहा.

हालांकि, जब राजेश्वरी के माता‑पिता अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे, तो उन्होंने उसके गले पर संदिग्ध निशान देखे और मौत के कारण पर शक हुआ. उन्होंने तुरंत बैलहोंगल पुलिस को सूचना दी.

यह भी पढ़ें- उज्जैन : मामूली विवाद पर तराना में सांप्रदायिक तनाव, दुकान और वाहनों में जमकर तोड़फोड़

लड़की के घर वालों को हुआ शक

पुलिस मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच के बाद मामले को संदिग्ध हत्या मानते हुए पति को हिरासत में ले लिया. शव को बेलगावी स्थित बीआईएमएस अस्पताल में पोस्ट‑मार्टम के लिए भेजा गया. शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया.

पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर अपराध स्वीकार कर लिया. उसे न्यायिक हिरासत में भेजते हुए हिंदलग जेल भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम के बाद मृतका का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.