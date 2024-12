ट्रेन की चादरों की कैसे होती है धुलाई, देखिए जरा

आनंद विहार रेलवे स्टेशन से एक वीडियो सामने आया है. जिसमें दिखाया गया है कि ट्रेनों में यात्रियों को दिए जाने वाले वाले बैडरोल की धुलाई कैसे की जाती है. पहले वॉशिंग मशीन में बैडरोल (चादरों और तकिये के कवर) को अच्छे से धोया जाता है. फिर उनको मशीन की मदद से ही सुखाया जाता है. इसके बाद अच्छे से प्रेस करके इनको पैक किया जाता है. इस तरह से एकदम साफ बैडरोल यात्रियों तक पहुंचाई जाती है. चादर की सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है.

#WATCH | Delhi | On the maintenance and cleanliness of bedrolls and blankets, Northern Railways CPRO, Himanshu Shekhar Upadhyay says, "... This laundry began in 2017-18. This is a fully mechanised laundry. Nearly 17500 linen sets are supplied to Anand Vihar Terminal, a major… https://t.co/sB4hGcvNjD pic.twitter.com/BguJD6Qsak