CLAT टॉपर गीताली का रिएक्शन तो आप देख चुके होंगे, अब जानिए उन्होंने कैसे पाया यह मुकाम

CLAT 2026 Topper Geetali Gupta: देश की टॉप लॉ यूनिविर्सिटी में एडमिशन के लिए होने वाली ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट CLAT में राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की गीताली गुप्ता ने टॉप रैंक हासिल किया है. गीताली का रिजल्ट चेक करने के तुरंत बाद वा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. गीताली गुप्ता अपने घर में मंदिर के पास बैठकर मोबाइल पर रिजल्ट चेक करती हैं. फिर रिजल्ट देखते ही उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है. फिर वो रोने लगती है. उनके आंखों में आंसु सालों की मेहनत का नतीजा था, जिसके बारे में अब उन्होंने खुद बताया है.

हर दिन का स्टडी शेड्यूल बनाना और उसे पूरा किया

मालूम हो कि 17 साल की गीताली गुप्ता ने 119 में से 112.75 अंक हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की है. गीताली बताती हैं कि उन्होंने इस परीक्षा की तैयारी के लिए कभी भी फिक्स्ड स्टडी आवर्स (Fixed Study Hours) में विश्वास नहीं किया. उन्होंने बस एक फिलॉसफी अपनाई कि हर दिन के लिए एक स्टडी शेड्यूल बनाओ और उसे पूरा करो.

गीताली की यह सफलता उन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है, जो स्कूल की नियमित पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं.

स्कूली पढ़ाई के साथ-साथ शुरू की थी तैयारी

गीताली गुप्ता ने बताया कि उन्होंने स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ CLAT परीक्षा की तैयारी को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाया. उन्होंने कहा कि स्कूल में मिली मजबूत शैक्षणिक नींव और संस्थान में मिली विषयगत समझ—दोनों ने उनकी तैयारी को दिशा दी.

गीताली के अनुसार, स्कूल की शिक्षा ने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, जबकि संस्थान की पढ़ाई ने परीक्षा पैटर्न, समय प्रबंधन और रणनीति को समझने में मदद की.

राजस्थान की बेटी का कमाल



श्रीगंगानगर की मेधावी छात्रा गीताली गुप्ता ने देश की प्रतिष्ठित विधि प्रवेश परीक्षा CLAT 2026 में ऑल इंडिया रैंक–1 हासिल कर जिले और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। गीताली की यह सफलता उन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है, जो स्कूल की नियमित… pic.twitter.com/TysRIO9CSv — NDTV India (@ndtvindia) December 18, 2025

नियमित अभ्यास, टारगेट पर फोकस और अनुशासन

अपनी सफलता पर गीताली ने अपने गुरुजनों और परिवार के सहयोग को सबसे अहम बताया. उन्होंने कहा कि नियमित अभ्यास, आत्म अनुशासन और लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना उनकी तैयारी का आधार रहा. सीमित संसाधनों और महानगरों की सुविधाओं से दूर रहते हुए भी उन्होंने प्रक्रिया-आधारित पढ़ाई पर भरोसा बनाए रखा.

सपने बड़े हो तो मेहनत सच्ची हो तो मंजिल जरूर मिलेगी

गीताली की यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि यदि सही मार्गदर्शन, निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास हो, तो किसी भी छोटे शहर से निकलकर देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया जा सकता है. गीताली गुप्ता की सफलता आज श्रीगंगानगर के छात्रों के लिए एक मजबूत संदेश है— सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो, तो मंज़िल जरूर मिलती है.



