CLAT 2026 में 17 साल की गीताली गुप्ता ने कैसे किया टॉप, खुद बताया कितने घंटे करती थीं पढ़ाई

CLAT 2026 का रिजल्ट जारी हो चुका है, इस परीक्षा में राजस्थान के श्रीगंगानगर की 17 साल की गीताली गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल कर इतिहास रच दिया. उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी पहली रैंक को सेलिब्रेट करती दिख रही हैं. गीताली गुप्ता ने खुद बताया है कि ये कारनामा उन्होंने कैसे कर दिखाया और कितने घंटे पढ़ाई की. उनकी कहानी बाकी टॉपर्स से थोड़ी अलग है और परीक्षा में टॉप करने की रणनीति भी काफी खास थी.

परिवार ने मनाया जश्न

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) परीक्षा में गीताली ने 119 में से 112.75 अंक हासिल किए हैं. यही वजह है कि उन्हें देशभर में टॉप रैंक मिला है. जब लैपटॉप पर गीताली ने अपना रिजल्ट देखा तो वो यकीन नहीं कर पाईं, इसके बाद परिवार के साथ उन्होंने इस खुशी को जमकर मनाया और उनके पिता भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

घंटों तक नहीं की पढ़ाई

टॉपर गीताली ने दिन-रात किताबों में डूबने की बजाय थोड़ी अलग रणनीति अपनाई थी. उन्होंने खुद बताया कि घंटों पढ़ने की बजाय उन्होंने टास्क पर ध्यान दिया. वो दिनभर के लिए अपने कुछ टास्क तय कर लेती थीं, जिसके बाद उन्हें पूरा करने के बाद आराम करती थीं. इस परीक्षा के लिए उन्होंने कभी भी किताबी कीड़े की तरह रातभर पढ़ाई नहीं की. आखिरकार उनकी ये खास रणनीति काम आई और आज उनका नाम हर जगह लिया जा रहा है.

डिबेट करना है पसंद

गीताली फिलहाल 12वीं की छात्रा हैं और उनके पास ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है. उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने लॉ ही क्यों चुना तो उन्होंने जवाब में बताया कि उन्हें डिबेटिंग, पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स बहुत पसंद हैं, इसीलिए कानून विषय को चुना. अब पहली रैंक हासिल करने के बाद उनकी पहली पसंद एनएलयू (NLU) बेंगलुरु है, क्योंकि ये वो कॉलेज है, जो लॉ की पढ़ाई के मामले में सबसे ऊपर है. वो कॉरपोरेट लॉ के बारे में पढ़ाई करना चाहती हैं. गीताली को गणित में भी काफी दिलचस्पी है, यही वजह थी कि CLAT परीक्षा में इससे उन्हें काफी मदद मिली.

सोशल मीडिया से बनाई दूरी

CLAT परीक्षा में टॉप करने वाली गीताली ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई थी. इसके लिए उन्होंने बीच में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट तक बंद कर दिया था. हालांकि पूरी तरह से वो सोशल मीडिया से दूर नहीं रहीं, अक्सर दूसरों के अकाउंट से वो इसका इस्तेमाल कर लेती थीं. पूरे साल में उन्होंने ऐसा कुछ ही बार किया होगा, इस दौरान उनका पूरा फोकस अपनी तैयारी पर था.