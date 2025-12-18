VIDEO: CLAT टॉपर गीताली का रिएक्शन वायरल, मंदिर में बैठकर चेक किया रिजल्ट, देखते ही खुला रह गया मुंह

CLAT Topper Geetali Gupta Reaction: देश की टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाले एंट्रेंस टेस्ट CLAT की परीक्षा में टॉप करने वाली राजस्थान की गीताली गुप्ता का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में गीताली अपने मोबाइल में रिजल्ट चेक करते ही चौंक उठती है. उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है. गीताली का यह ईमानदार रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मालूम हो कि कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यानी CNLUs ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 UG और PG के रिजल्‍ट हाल ही में जारी किया था.

इस परीक्षा में राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की 17 साल की गीताली गुप्ता ने टॉप रैंक हासिल किया है. श्रीगंगानगर जिले की गीताली ने CLAT-2026 परीक्षा में 119 में से 112.75 अंक प्राप्त कर पहला स्थान प्राप्त किया.

गीताली का रिएक्शन सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

अब सोशल मीडिया पर गीताली के रिजल्ट चेक करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. 17 वर्षीय गीताली गुप्ता ने 119 में से 112.75 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक-1 प्राप्त की. लेकिन यह खबर जितनी बड़ी थी, उसका पहला पल उतना ही मानवीय और अनोखा दिखा.

सालों की मेहनत का नतीजा

जैसे ही फोन पर उन्हें अपना रिजल्ट दिखा, गीताली अचानक भावुक हो गईं. आवाज भर्रा गई और वह रो पड़ीं. गीताली का मुंह खुला का खुला रह गया. यह खुशी का रोना था, जिसमें महीनों की मेहनत, अनिश्चितता और दबा हुआ तनाव एक साथ बह निकला.

घर के मंदिर में बैठकर गीताली ने देखा रिजल्ट

रिपोर्ट की माने तो गीताली ने घर के मंदिर में बैठ कर रिजल्ट देखा था. जैसे ही उनका रिजल्ट खुला वो देखकर चौंक गई. उन्हें आशा नहीं थी कि वो ऑल इंडिया टॉप कर लेंगी. उनके रिएक्शन को परिजनों ने कैमरे में कैद किया है. एक बरगी तो गीताली को ऐसे देख उनके परिजनों की सांसें अटक गई थी. लेकिन, जैसे ही बेटी के टॉप करने का पता चला तो सभी ख़ुशी से झूम उठे.

गीताली गुप्ता को सम्मानित करते श्रीगंगानगर के डीएम.

श्रीगंगानगर डीएम ने गीताली को किया सम्मानित

गीताली को श्रीगंगानगर जिले की डीएम ने भी सम्मानित किया. गीताली का लक्ष्य अब NLSIU बेंगलुरु जैसे टॉप NLU में एडमिशन लेना है, जहां से वे कॉर्पोरेट लॉ की दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं. गीताली ने अपनी तैयारी के बारे में बताया कि उन्होंने फिक्स्ड घंटों की बजाय डेली टारगेट पूरा करने पर फोकस किया.

बोर्ड एग्जाम के साथ CLAT की तैयारी बैलेंस करने में लीगलएज की क्लास रूम प्रोग्राम और डाउट सेशन काफी मददगार रहे.