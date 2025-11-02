विज्ञापन

CLAT 2026: क्लैट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी, इस लिंक से करें जल्द अप्लाई

क्लैट परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है. जिन उम्मीदवारों ने अबतक आवेदन नहीं किया है वे अप्लाई कर सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
CLAT 2026: क्लैट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी, इस लिंक से करें जल्द अप्लाई
नई दिल्ली:

CLAT 2026 Registration: क्लैट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है. जिन उम्मीदवारों ने अबतक आवेदन नहीं किया है वे जल्द ही अप्लाई कर लें.आवेदन करने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 7 नवंबर कर दिया गया है. इससे पहले अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 थी. अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों consortiumofnlus.ac पर जाना होगा. लॉ की पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए सुनहरा मौका है.

क्लैट की परीक्षा कब होगी

CLAT 2026 परीक्षा 7 दिसंबर, 2025 रविवार को ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच एक ही शिफ्ट में होगी. CLAT की परीक्षा देश भर की 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अन्य इंस्टीट्यूट में अलग-अलग लॉ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए  एडमिशन के लिए करायी जाती है.

इन तारीखों को करें याद

  • रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 अगस्त 2025 को शुरू होगी.
  • रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 को बंद हो जाएगी. 
  • क्लैट की परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को होगी.

CLAT 2026 के लिए योग्यता

CLAT 2026 UG प्रोग्राम (पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री) के लिए उम्मीदवार ने (10+2) या उसके समान परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत नंबर प्राप्त किए हों.एससी और एसटी कैटगरी के लिए कम से कम 40 प्रतिशत नंबर होने चाहिए. 

CLAT 2026 PG प्रोग्राम (एक वर्षीय एल.एल.एम डिग्री) के लिए उम्मीडवार ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री या उसके समान कोई डिग्री कम से कम 50 प्रतिशत नंबरों से पास की हो.एससी और एसटी कैटेगरी कर लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत है.

ये भी पढ़ें-IIT में कितना है सैलरी पैकेज का सबसे बड़ा रिकॉर्ड? जानकर नहीं होगा यकीन
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
CLAT 2026, CLAT 2026 Application, Clat 2026 Date, CLAT 2026 Registration, CLAT 2026 Registration Link
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com