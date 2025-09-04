इंटीरियर डिजाइन नव्या कैसे बनी ड्रग्स क्वीन, पार्टियों में नशेबाजी और विदेशों में अय्याशी, पाकिस्तान तक फैला नेटवर्क!

विज्ञापन
रायपुर की इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक (Drgus Peddler Navya Malik) की वॉट्सएप चैट और बैंक ट्रांजेक्शन की जांच के बाद  600 से ज्यादा लोगों के ड्रग्स लेने की बात का खुलासा हुआ है. 

इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक का ड्रग्स कनेक्शन.

  • रायपुर ड्रग्स तस्करी मामले में मुंबई से नव्या मलिक को गिरफ्तार कर 4 सितंबर तक रिमांड पर भेजा गया था.
  • इंटीरियर डिजाइनर नव्या ड्रग्स की लत लगने के बाद खुद भी तस्करी में सक्रिय हो गई.
  • नव्या का ड्रग्स सप्लाई कनेक्शन दिल्ली, पंजाब, मुंबई समेत कई जगहों से था और उसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हैं.
रायपुर:

छत्तीसगढ़ के रायपुर ड्रग्स तस्करी मामले में मुंबई से गिरफ्तार इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक (Raipur Navya Malik Drugs Connection) की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है. कोर्ट ने ड्रग्स पैडलर नव्या को 4 सितंबर तक रिमांड पर भेजा था. नव्या पर क्लब, पब, फार्महाउस के साथ अन्य हाई प्रोफाइल पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है. ड्रग्स को मुंबई, दिल्ली और पंजाब से छत्तीसगढ़ लाया जाता था. पाकिस्तान समेत कई देशों से उसके कनेक्शन सामने आए हैं.अगस्त महीने में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों ने नव्या के नाम का खुलासा किया था. साथ ही ये भी खुलासा हुआ कि नव्या कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स के संपर्क में थी. आखिर ग्लैमरस लाइफस्टाइल वाली एक इंटीरियर डिजाइनर कैसे ड्रग्स पैडलर बन बैठी, इसके पीछे की पूरी कहानी डिटेल में जानिए.

नव्या के ड्रग्स पैडलर बनने की कहानी

नव्या एक डिजाइनर से ड्रग्स की काली दुनिया में कैसे कूद पड़ी इसे लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, 30 साल की  इंटीरियर डिजाइनर नव्या फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स कर रही थी. इस दौरान उसका कई फैशन शो और नाइट पार्टियों में आना-जाना होता था. बस यही से उसे ड्रग्स की लत लग गई. इसके बाद वह कई बड़े ड्रग्स पैडलर्स के संपर्क में आ गई. पैसे कमाने की ऐसी लत उसे लगी कि वह खुद भी इस काले धंधे में कूद पड़ी. इस काम में उसके ग्लैमरस लाइफस्टाइल ने उसकी खूब मदद की. वहीं उसके तार पाकिस्तान के साथ भी जुड़ रहे हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. शुरुआत में वह तस्करी के लिए दिल्ली से ड्रग्स मंगवाती थी. इसके बाद वह पंजाब, हरियाणा और मुंबई के तस्करों के संपर्क में आई और यहां से ड्रग्स की सप्लाई लेने लगी. 

VVIPs के साथ नव्या का ड्रग्स कनेक्शन!

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नव्या मलिक का कनेक्शन छत्तीसगढ़ के एक बड़े बिजनेसमैन, अधिकारी और राजनीतिक हस्तियों के साथ भी सामने आया है.  इन लोगों के साथ ड्रग्स क्वीन नव्या नाइट पार्टियां किया करती थी. नव्या के ठाठ इतने ज्यादा थे कि वह हर साल विदेश भी जाती थी. दुबई, चीन, बैंकॉक और सिंगापुर समेत कई जगहों पर वह नाइट पार्टीज कर चुकी है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नव्या पार्टी में सप्लाई के लिए MDMA और हेरोइन जैसे ड्रग्स तस्करों से मंगवाती थी. 

नव्या ने कबूली बड़ी बातें, खुलेंगे राज

 आरोप है कि नव्या वीवीआईपी इलाकों और बड़े होटलों में ड्रग्स की सप्लाई करती थी. उसका कनेक्शन एक शराब कारोबारी के बेटे के साथ भी सामने आया है. पुलिस की पूछताछ में उसने यह बात कबूल भी कर ली है. नव्या की वॉट्सएप चैट और बैंक ट्रांजेक्शन की मदद से  600 से ज्यादा लोगों के ड्रग्स लेने की जानकारी का खुलासा हुआ है. 

नव्या ड्रग मामले में बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने

सूत्रों के मुताबिक, नव्या की दोस्ती ड्रग्स का सेवन करने वाले अमीर घरानों के कुछ युवाओं के साथ भी है. ये लोग पार्टियों में ड्रग्स लेते थे. नव्या इन लोगों को ड्रग्स मुहैया करवाती थी. बीजेपी सांसद संतोष पांडेय का आरोप है कि नव्या मलिक का रिश्ता कांग्रेस के साथ भी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस गलत करने वालों के साथ हमेशा खड़ी रहती है.वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ढेबर परिवार के नव्या से रिश्तों को लेकर भी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि इस परिवार का रिश्ता हमेशा नशे से रहा है.उन्होंने कांग्रेस पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया.

कांग्रेस ने इन आरोपों पर पलटवार किया है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पाकिस्तान से लाए जा रहे ड्रग्स खुले में बेचा जा रहा है. युवाओं को रोजगार न मिले इसलिए ड्रग्स का सहारा लिया जा रहा है. उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए. इस सब के बीच नव्या के जरिए पुलिस अब अन्य ड्रग्स सिंडिकेट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. 

