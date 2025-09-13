स्टेशन, टिकट या इंटरनेट को हिन्दी में क्या बोलते हैं, 99 फीसदी नहीं जानते, जानें ऐसे मजेदार शब्द

Hindi Diwas GK Trending Quiz: हमारी आम बोलचाल में तमाम ऐसे शब्द हैं, जिनके हिन्दी शब्द हमें या तो पता ही नहीं हैं या प्रचलन में ही नहीं हैं. भारत में मुगलकाल में अरबी-फारसी के तमाम ऐसे शब्द धीरे-धीरे हमारी बोलचाल का हिस्सा बन गए. अंग्रेजों के शासनकाल में भी तमाम ऐसे शब्द भारतीय भाषाओं में ऐसे घुलमिल गए हैं, जिनका हिंदी शब्द हमें याद भी नहीं आता. मुगल काल में बाबर-हुमायूं से लेकर अकबर औरंगजेब तक तमाम मुस्लिम शासक रहे. जबकि अंग्रेजों का शासन भी देश में करीब 200-250 साल रहा. अंग्रेज चले लेकिन तमाम इंग्लिश वर्ड हमारी भाषा का हिस्सा बन गए.
अंग्रेजी के ऐसे शब्दों का हिन्दी
Lantern लालटेन कंडील
Train ट्रेन लौह पथ गामिनी
Computer कंप्यूटर संगणक
Mobile मोबाइल चल दूरभाष
Ticket टिकट यात्रा पर्ची
Station स्टेशन पड़ाव, स्थानक
Button बटन वस्त्र नियंत्रक
Pen पेन लेखनी
Table टेबल मेज (फारसी)
Glass गिलास कांच पात्र
Internet इंटरनेट अंतरजाल
Car कार मोटरगाड़ी
Engine इंजन यंत्र
Switch स्विच कुंजी, बटन
Bulb बल्ब बिजली का लट्टू
Machine मशीन यंत्र
Bank बैंक अधिकोष
Police पुलिस राजकीय जनरक्षक
Chair कुर्सी आसनिका
Cup कप प्याला
Soap साबुन फेनिल
Juice जूस रस
