स्टेशन, टिकट या इंटरनेट को हिन्दी में क्या बोलते हैं, 99 फीसदी नहीं जानते, जानें ऐसे मजेदार शब्द

Hindi Diwas GK Quiz:हिन्दी दिवस पर हम ऐसे तमाम अंग्रेजी के शब्दों का आपको हिन्दी बताते हैं, जो आम बोलचाल में हम इस्तेमाल नहीं करते. लेकिन इनका हिंदी नाम हमें जरूर जानना चाहिए.

Hindi Diwas
नई दिल्ली:

Hindi Diwas GK Trending Quiz: हमारी आम बोलचाल में तमाम ऐसे शब्द हैं, जिनके हिन्दी शब्द हमें या तो पता ही नहीं हैं या प्रचलन में ही नहीं हैं. भारत में मुगलकाल में अरबी-फारसी के तमाम ऐसे शब्द धीरे-धीरे हमारी बोलचाल का हिस्सा बन गए. अंग्रेजों के शासनकाल में भी तमाम ऐसे शब्द भारतीय भाषाओं में ऐसे घुलमिल गए हैं, जिनका हिंदी शब्द हमें याद भी नहीं आता. मुगल काल में बाबर-हुमायूं से लेकर अकबर औरंगजेब तक तमाम मुस्लिम शासक रहे. जबकि अंग्रेजों का शासन भी देश में करीब 200-250 साल रहा. अंग्रेज चले लेकिन तमाम इंग्लिश वर्ड हमारी भाषा का हिस्सा बन गए. 

अंग्रेजी के ऐसे शब्दों का हिन्दी 

Lantern लालटेन कंडील

Train ट्रेन लौह पथ गामिनी

Computer कंप्यूटर संगणक

Mobile मोबाइल चल दूरभाष

Ticket टिकट यात्रा पर्ची

Station स्टेशन पड़ाव, स्थानक

Button बटन वस्त्र नियंत्रक

Pen पेन लेखनी

Table टेबल मेज (फारसी)

Glass गिलास कांच पात्र

Internet इंटरनेट अंतरजाल

Car कार मोटरगाड़ी

Engine इंजन यंत्र

Switch स्विच कुंजी, बटन

Bulb बल्ब बिजली का लट्टू

Machine मशीन यंत्र

Bank बैंक अधिकोष

Police पुलिस राजकीय जनरक्षक

Chair कुर्सी आसनिका

Cup कप प्याला

Soap साबुन फेनिल

Juice जूस रस

Hindi Diwas 2025, Hindi Diwas GK Quiz, Hindi Diwas Special
