Hindi Diwas 2025 Wishes: भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है. यह सिर्फ हमारी राजभाषा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान भी है. हर साल 14 सितंबर को पूरे देश और विदेशों में हिंदी दिवस मनाया जाता है. आज हिंदी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया के कई देशों में इसे पढ़ा और बोला जाता है. हिंदी हमें एकता के सूत्र में जोड़ती है और हमारी मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस कराती है. इस खास दिन पर हम अपने दोस्तों और अपनों को संदेश भेजकर हिंदी के महत्व और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं.
हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है (Why is Hindi Diwas celebrated on 14th September?)
भारत की आज़ादी के बाद जब संविधान बनाया जा रहा था तब यह तय करना ज़रूरी था कि देश की राजभाषा कौन-सी होगी. 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया. इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य लोगों में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अपने रोजमर्रा के काम और सरकारी कामकाज में हिंदी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है.
हिंदी दिवस-2025 के लिए खास संदेश ( Wishes, Quotes and Message on Hindi Diwas-2025)
भारत माता के माथे पर सजी बिंदी हूं
मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूं।
शब्दों का कंगन, दुआओं का धागा,
खुशियों का तिलक,
सफलता का साया,
यही होगा जब विश्व हिंदी दिवस मिलकर मनाएं।
हिंदी दिवस की बधाई.
हिंदी है भारत की आशा,
हिंदी है प्यार की भाषा,
हिंदी के बिना हिंदुस्तान अधूरा,
आइए मिलकर करें इस त्योहार को पूरा।
हिंदी दिवस पर आप सभी को बधाई..!
सबकी सखी हैं हिंदी,
जैसे माथे पर सजी हैं बिंदी,
देवनागरी हैं इसकी लिपि,
संस्कृत हैं इसकी जननी,
हर साहित्य की हैं ये ज्ञाता,
सुंदर सरल हैं इसकी भाषा.
विविधताओं से भरे इस देश में सजी भाषाओं की फुलवारी है,
इनमें हमको सबसे प्यारी हमारी हिंदी है.
हिंदी दिवस की शुभकामनाएं.
निज भाषा का गर्व नहीं जिसे, प्यार देश से क्या होगा उसे,
देश को वहीं प्यारा है, हिंदी ही जिसका नारा है.
हिंदी दिवस की बधाई.
हिंदुस्तान और हिंदी हमारी है और हम इसकी शान है
दिल हमारा एक है और एक हमारी जान है।
हिंदी दिवस की शुभकामनाएं
हिंदी दिवस पर हमने ये ठाना है,
लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है।
हिंदी को आगे बढ़ाना है,
उन्नति की राह पर लेकर जाना है।
हिंदी दिवस की शुभकामनाएं
हिंदी भाषा नहीं
भावों की अभिव्यक्ति है
मातृभूमि पर
मर मिटने की भक्ति है
हिंदी दिवस की शुभकामनाएं
क्या है हिंदी की परिभाषा
हिंदी तो है प्रेम की भाषा
हिंदी दिवस की शुभकामनाएं
हम सब मिलकर दें सम्मान
निज भाषा पाए करें अभिमान
हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी
जन जन की आत्मा बने हिंदी
हिंदी दिवस की शुभकामनाएं
