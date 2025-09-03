विज्ञापन
VIDEO: 24 घंटे बाद कैसे निकली मनाली की मनालसू नदी के बीच फंसी ट्रैवलर, बाल-बाल बची जान

पुलिस के मना करने के बावजूद कुछ लोग हथेली पर जान लेकर मनालसू नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन ट्रैवलर नदी के बीचों बीच फंस गई. काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाल लिया गया है.

  • मनालसू नदी में फंसी ट्रैवलर को 24 घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला है.
  • कुल्लू से मनाली के रास्ते में लगातार लैंडस्लाइड होने की वजह से मार्ग बंद हो गया और संपर्क टूट गया है.
  • ओल्ड मनाली का मुख्य लोहे का पुल मनालसू नदी के पानी में डूब गया जिससे संपर्क पूरी तरह टूट गया है.
मनाली:

हिमाचल प्रदेश का बारिश से बुरा हाल है. ब्यास, सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से सभी नदी-नाले उफान पर हैं. जिसकी वजह से वाहनों को काफी परेशानी हो रही है. नदी पार करने की कोशिश में वह हादसे का शिकार हो रहे हैं. पुल पार करने की कोशिश में एक ट्रैवलर मंगलवार को ओल्ड मनाली (Old Manali Traveler Rescue) के मनालसू नदी के बीचों बीच फंस गई थी. 24 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे बाहर निकाल लिया गया है. 

पुलिस के मना करने के बावजूद कुछ लोग हथेली पर जान लेकर मनालसू नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे.लेकिन ट्रैवलर नदी के बीचों बीच फंस गई. स्थानीय लोगों की कोशिश की वजह से एक बड़ी घटना होने से बच गई. फंसी हुई ट्रैवलर को रेस्क्यू कर लिया गया है. 

बता दें कि कुल्लू से मनाली के रास्ते में जगह-जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद हो गया है. मनालसू नदी का पानी बढ़ने से ओल्ड मनाली का एक मात्र संपर्क लोहे का पुल भी नदी में डूब गया है. स्थानीय निवासी कपिल ठाकुर ने बताया कि मंगलवार सुबह 7 बजे अचानक मनालसू नदी का पानी बढ़ा जो पहले से क्षतिग्रस्त लोहे के पुल के ऊपर आ गया. लिहाज़ा पांच दिनों की कड़ी मशक़्क़त से तैयार होने वाला अस्थाई रास्ता भी टूट गया. मंगलवार सुबह लेह की ओर जा रही एक ट्रैवलर ने जैसे ही पुल से गुजरने की कोशिश की उसी दौरान नदी का पानी बढ़ गया और ट्रैवलर वहीं फंस गई. इसे निकालने की कोशिश भी हुई लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी.

हालांकि पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था. अब ट्रैवलर भी निकाल ली गई है.बारिश की वजह से ओल्ड मनाली का संपर्क फिर टूट गया है.मनाली के आगे अटल टनल के नजदीक बारिश के बाद बर्फ पड़ रही है. उधर रायसेन में मशहूर शरार रिसार्ट पर भी बारिश की वजह से खतरा और बढ़ गया है.ब्यास नदी में पानी बढ़ने से रायसेन में सड़क बनाने का काम भी रोक दिया गया है. फिलहाल मनाली और आसपास के लोग लगातार बारिश होने से डरे और सहमें हुए हैं. 

