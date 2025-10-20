ऊना के रिहाइशी इलाके में घुसा तेंदुआ, कई लोगों को हमला कर किया जख्मी, रोंगटे खड़े कर देंगी तस्वीरें

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली इलाके में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेंदुआ दिनदहाड़े रिहायशी इलाके में घुस आया. जब लोगों ने उसे घेरकर पकड़ने और भगाने की कोशिश की तो उसने हमला कर दिया. इस जद्दोजहद में कई लोग घायल हो गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो रोंगटे खड़े करने वाला है. बाद में वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को काबू किया.

दिल दहलाने वाली ये घटना ऊना के हिरोली की है. यहां पालकवाह-चंदपुर मार्ग पर तेंदुए ने कई लोगों को घायल कर दिया. वीडियो में दिखा कि कई लोग खेत में तेंदुए को भगाने की कोशिश कर रहे हैं और वह लोगों पर झपट रहा है.

बताया जा रहा है कि तेंदुआ खेत में एक घर के पास दिखाई दिया. उसे देखते ही लोगों में दहशत फैल गई. लोगों ने इकट्ठा होकर जब उसे भगाने का प्रयास किया तो वह झपटने लगा. वीडियो में तेंदुआ लोगों पर हमला करता दिख रहा है और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आ रहे हैं.

स्थानीय लोग लाठी-डंडों के जरिए तेंदुए के हमले से अपना बचाव करते नजर आए. इसके बावजूद तेंदुए ने हमला करके कई लोगों को घायल कर दिया. उसके बाद तेंदुआ भागकर दूसरी जगह पहुंच गया और वहां भी लोगों के ऊपर हमला किया.

इलाके में तेंदुआ आने की खबर मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को ढूंढकर पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया गया.

वन विभाग की टीम ने ट्रंकलाइजर गन से निशाना लगाकर बेहोश करने वाले 2 डॉट तेंदुए को मारे. तेंदुए के बेहोश होने पर उसे मेडिकल जांच के लिए वन विभाग के सेंटर ले जाया गया है.