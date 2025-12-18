Jammu News: दुकान नहीं मिली तो टावर पर चढ़ गया कश्मीरी पंडित, बैकफुट पर आए अधिकारियों ने लिखित में दिया ये आश्वासन

Jammu News: जम्मू के बाहरी इलाके में स्थित जगती कश्मीरी पंडित प्रवासी शिविर (Jagti Township) में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक शख्स अपनी मांगों को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया. राहत विभाग (Relief Department) की कार्यप्रणाली से नाराज इस व्यक्ति ने घंटों टावर पर बिताए, जिससे पुलिस और प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए.

क्यों उठाना पड़ा ये कदम?

टावर पर चढ़े व्यक्ति की पहचान एक कश्मीरी विस्थापित के रूप में हुई है जो पिछले कई वर्षों से अपनी आजीविका चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है. वह व्यक्ति पिछले कई सालों से अपनी कार के भीतर से ही कॉस्मेटिक और सजावटी सामान बेचकर परिवार पाल रहा है. हाल ही में जगती टाउनशिप में दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई थी. उस व्यक्ति को उम्मीद थी कि उसे पक्की दुकान मिल जाएगी, लेकिन सूची में नाम न होने पर उसका सब्र टूट गया.

दुकान न मिलने से हुआ नाराज

पीड़ित का आरोप है कि वह सालों से दुकान के लिए आवेदन कर रहा है, लेकिन हालिया आवंटन प्रक्रिया में उसे नजरअंदाज कर दिया गया. इसी उपेक्षा के विरोध में उसने राहत एवं पुनर्वास विभाग के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए टावर का रास्ता चुना.

अधिकारियों ने दिया लिखित आश्वासन

घटना की सूचना मिलते ही नगरोटा पुलिस और राहत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतरने के लिए राजी किया. अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया है कि उसकी शिकायत और दुकान आवंटन की फाइल पर प्राथमिकता के आधार पर गौर किया जाएगा. आश्वासन मिलने के बाद ही वह व्यक्ति सुरक्षित नीचे उतरा.

