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जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, राजौरी में बह गई 200 से ज्यादा गाड़ियां, देखें Video

Jammu-Kashmir Flood: जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. राजौरी जिले में बड़ी संख्या में गाड़ियां पानी में बह गई. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक यहां बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है.

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जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, राजौरी में बह गई 200 से ज्यादा गाड़ियां, देखें Video
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात
  • जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. राजौरी जिले में तेज बारिश हुई है.
  • बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा और वैष्णों देवी यात्रा पर भी अस्थाई रोक लगा दी गई है.
  • मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में अगले तीन दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना जताई है.
वैष्णो देवी यात्रा दोबारा शुरू होने की जानकारी कहां से मिलेगी?
जम्मू-कश्मीर:

जम्मू-कश्मीर में मौसम तेजी से खराब हो रहा है. बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है. राजौरी, अनंतनाग, उधमपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की स्थिति बनी है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक घाटी और जम्मू संभाग के कई जिलों में भारी बारिश, तेज बौछारों और गरज-चमक की चेतावनी जारी की है. प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है. राजौरी जिले में सबसे ज्यादा नुकसान की संभावना है, यहां बाढ़ के पानी से भारी नुकसान हुआ है. वहीं खराब मौसम की वजह से श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप फिलहाल स्थगित कर दिया है.

राजौरी में बह गई 200 से ज्यादा गाड़ियां 

राजौरी जिले में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है. स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां रात से ही झमाझम बारिश जारी है. ऐसे में धरहल नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद यहां 200 या 250 से ज्यादा गाड़ियां बाढ़ के पानी में बह गई हैं. जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है. बस स्टैंड का तो कोई नामो-निशान ही नहीं बचा है, फिलहाल हर जगह पर पानी भरा हुआ दिख रहा है. राजौरी के कई निचले इलाकों में पानी भरने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है. 

कश्मीर में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा न करें और नदियों, नालों और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों से दूर रहें. नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है. 

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श्रीनगर-उधमपुर में सुबह से तेज बारिश 

श्रीनगर में भी सुबह से तेज बारिश हो रही है. यहां मौसम में रात से ही नमी देखी जा रही थी. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक यहां अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है. श्रीनगर में बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट हो गई है. उधमपुर शहर में भी झमाझम बारिश हो रही है. प्रशासन ने यहां लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. जबकि बेवजह यात्रा न करने की अपील भी की गई है. 

19 से 23 जुलाई तक तेज बारिश की संभावना 

मौसम विभाग ने 19 से 23 जुलाई के बीच जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है. विशेष रूप से जम्मू मंडल के जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जहां शाम और देर रात के समय मूसलाधार बारिश होने की आशंका सबसे अधिक है. जम्मू-कश्मीर की प्रमुख नदियों और पहाड़ी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. 

अमरनाथ और वैष्णों देवी यात्रा स्थगित 

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश की वजह से 19 जुलाई से अमरनाथ यात्रा और वैष्णों देवी यात्रा स्थगित हो गई है. पहाड़ों पर भूस्खलन की संभावना को ध्यान में रखते हुए पहलगाम और बालटाल दोनों पारंपरिक मार्गों से अमरनाथ यात्रा पूरी तरह रोक दी गई है. यहां से भक्तों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है.

इसी तरह कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी एहतियातन कदम उठाते हुए रविवार से यात्रा रोक दी है. क्योंकि लगातार बारिश की वजह से यात्रा मार्ग में पानी भरा है. जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे उधमपुर, जम्मू और रामबन में बने निर्धारित आवास केंद्रों में ही रहें और प्रशासन के अगले आदेश का इंतजार करें. क्योंकि अगले कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है.

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