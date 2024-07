वॉट्सऐप में आया मेसेज और फिर.. जानें हरियाणा में शख्स ने साढ़े 9 करोड़ कैसे गंवाए

देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी थमने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं. ठग लोगों को अपनी बातों में ऐसा फंसाते हैं कि उन पर विश्वास कर वह अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा बैठते हैं. ऐसा ही एक मामला हरियाणा के पंचकूला से भी सामने आया है. सेक्टर 7 के रहने वाले ललित सिंगला से ऑनलाइन ठगी कर 9 करोड़ 68 लाख रुपए हड़प लिए. ललित सिंगला ज्यादा प्रॉफिट के लालच में ऐसे फंसे कि अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई गंवा दी.

राहुल शर्मा नाम के एक ललित सिंगला को जल्दी प्रॉफिट दिलवाने का ऐसा लालच दिया कि ललित ने 9 करोड़ 68 लाख रुपए जैसी मोटी रकम लगा दी. जब उनके साथ फ्रॉड हो गया तक जाकर उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई. ये शिकायत उन्होंने ऑनलाइन साइबर पोर्टल के जरिए की है. साइबर पुलिस स्टेशन प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

Panchkula: "We received a complaint from Lalit Kumar that an online fraud amounting to ₹9 crore 68 lakh happened with him. Based on the complainant's report, we have registered a case of online fraud and have begun an investigation...We have managed to hold ₹2 crore in this…