गैंगस्टर गीदड़ हैं, देशद्रोही हैं, इनका महिमामंडन मत करो- हरियाणा डीजीपी

हरियाणा के नए डीजीपी ओपी सिंह ने गैंगस्टरों को गीदड़ और देशद्रोही बताया है. PTI को दिए एक इंटरव्यू में ओपी सिंह ने कहा है कि हमें कोई गैंगस्टर नहीं दिखता है. ये जंगल से सांप, बिच्छू, सियार जैसे हैं, छिपे रहते हैं. मीडिया ने इनका महिमामंडन कर रखा है. अगर ये इतने ही ताकतवर हैं तो पहले क्यों नहीं बताते कि हम फलां को मारने जा रहे हैं. हमें बता कर करो क्राइम तो जानें. आर्मी और पुलिस में शामिल होकर दिखाएं. असल में ये लोग गीदड़, और कायर लोग हैं. इन्हें लोगों को तंग करने में मजा आता है. चार लड़कों को बहका कर क्राइम करते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर फायदा उठाते हैं. ये टॉम जेरी की कहानी नहीं है. हम पुलिस वो बिल्ला नहीं है, कि चूहा दौड़ा ले. हम वो बिल्ले हैं जो चूहा खा ही जाएगा.

इसी हफ्ते ओपी सिंह ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे उन अपराधियों की पहचान करें, जो संगीन अपराध करने की फिराक में हैं और उन्हें रोकने के लिए विशेष टीमें तैनात करें. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अपराधियों की मुश्किलें बढ़ाना है, ताकि समय रहते उन्हें पकड़ा जा सके। डीजीपी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक संभावित अपराधी पर कड़ी नजर रखने के लिए चार से पांच पुलिसकर्मियों की एक टीम लगातार उनका पीछा करे.

पूरन कुमार आत्महत्या के मामले पर क्या बोले डीजीपी

क्या इस केस से पुलिस विभाग का मनोबल गिरा हुआ है? इस सवाल पर डीजीपी बोले कि क्या इस मामले के बाद अपराधियों ने सीजफायर कर लिया है कि अभी आपलोग शोक में हो, अभी क्राइम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है. पुलिस के पास समय ही नहीं है इन चीजों पर सोचने के लिए. यहां तीन करोड़ की आबादी है, हर आदमी रोज पांच लोगों से टकराता है तो इस लिहाज से 15 करोड़ अपराध होने की आशंका रहती है. इस केस के बारे में ओपी सिंह ने कहा कि जांच सही दिशा में चल रही है.

लॉरेंस से लेकर गोल्डी बराड़ तक के गैंग हैं सक्रिय

आपको बता दें कि हरियाणा से बीते कुछ समय में कई बड़े गिरोह निकलकर सामने आए हैं. ये गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई से लेकर गोल्डी बराड़ जैसे गिरोह के लिए काम करते हैं. हरियाणा में किशन पहलवान, रोहित गोदारा, टिल्लू ताजपुरिया, काला जठेड़ी और काला राणा जैसे गैंगस्टर्स एक्टिव हैं.