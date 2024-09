हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज अपनी दूसरी लिस्ट (Haryana AAP Candidate Second List) जारी कर दी है. दूसरी लिस्ट में पार्टी ने 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं. पार्टी सढौरा से रीता बामनिया, थानेसर से कृष्ण बजाज, इंद्री से हवा सिंह, रतिया से मुख्तियार सिंह बाजीगर, आदमपुर से एडवोकेट भूपेंद्र बेनीवाल, बरवाला से प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, बावल से जवाहरलाल, फरीदाबाद से प्रवेश मेहता, तिगांव से अबाश चंदेला को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है.

आम आदमी पार्टी ने इससे पहले 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी. जिसमें अनुराग ढांढा कलायत से, विकास नेहरा महम से, बिजेंद्र हुडा रोहतक से उम्मीदवार बनाए गए थे. अब दूसरी लिस्ट भी आ गई है, जिसमें 9 नाम हैं.

📢Announcement 📢



The Party hereby announces the following candidates for the state elections for Haryana Assembly.



Congratulations to all 💐 pic.twitter.com/EFrELVxhhb