हरियाणा चुनाव: AAP ने जारी की 21 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट, जुलाना में कविता दलाल और लाडवा से जोगा सिंह पर लगाया दांव

हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने बुधवार को उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है. आप की चौथी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम हैं. पानीपत ग्रामीण से सुखबीर मलिक को टिकट दिया गया है. जुलाना से पूर्व वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) रेसलर कविता दलाल को उतारा गया है. इस सीट से कांग्रेस ने रेसलर विनेश फोगाट को प्रत्याशी बनाया है, जबकि BJP ने कैप्टन योगेश बैरागी पर दांव खेला है. ऐसे में जुलाना सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है. इसके साथ ही AAP ने लाडवा सीट पर CM नायब सिंह सैनी के मुकाबले जोगा सिंह पर दांव खेला है. अब तक AAP 61 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है. पार्टी ने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है.

हरियाणा में आम आदमी पार्टी (AAP) ने मंगलवार देर रात अपने कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट जारी की थी. इसमें 11 उम्मीदवारों के नाम हैं. इससे पहले पार्टी ने मंगलवार सुबह 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी. दूसरी लिस्ट में पूर्व मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल सिंह का नाम था. BJP छोड़कर AAP में आए छत्रपाल सिंह को हिसार के बरवाला से टिकट दिया गया है.

कांग्रेस से गठबंधन की आस टूटने पर जारी की थी पहली लिस्ट

AAP ने 9 सितंबर को AAP ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी. इसमें 20 उम्मीदवारों के नाम थे. AAP की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का एकतरफा ऐलान ऐसे समय में किया गया है, जब कांग्रेस (Congress) के साथ उसके गठबंधन की बात चल रही थी. AAP ने कांग्रेस को गठबंधन और सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर स्थिति साफ करने के लिए सोमवार तक का समय दिया था. हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी. 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे.

Aam Aadmi Party (AAP) released the fourth list of 21 candidates for Haryana Assembly elections



So far, AAP has announced the names of 61 candidates pic.twitter.com/9YmkzmLMKe