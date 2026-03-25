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Harish Rana News:13 साल के दर्द का खामोश अंत...दिल्ली के ग्रीन पार्क में होगा हरीश राणा का अंतिम संस्कार

Harish Rana Live: सुप्रीम कोर्ट के इच्छामृत्यु पर दिए फैसले के बाद से हरीश को दिल्ली एम्स शिफ्ट कर दिया गया जहां पैसिव यूथेनेशिया दिया जा रहा था. धीरे-धीरे ही सही उसका दाना-पानी रोक दिया गया और कल शाम उसका निधन हो गया. हरीश का आज सुबह 9 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा.

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Harish Rana News:13 साल के दर्द का खामोश अंत...दिल्ली के ग्रीन पार्क में होगा हरीश राणा का अंतिम संस्कार
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  • गाजियाबाद के हरीश राणा का दिल्ली एम्स अस्पताल में सोमवार शाम 4 बजे निधन हो गया था
  • हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से बेसुध अवस्था में था और परिवार के साथ कठिनाई झेल रहा था
  • सुप्रीम कोर्ट के इच्छामृत्यु फैसले के बाद हरीश को दिल्ली एम्स अस्पताल में पैसिव यूथेनेशिया दिया जा रहा था
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नई दिल्ली:

गाजियाबाद के हरीश राणा का सोमवार शाम 4 बजे दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया. इसी के साथ 13 साल की उस पीड़ा का भी अंत हो गया जो हरीश के साथ उसके माता-पिता और परिवारजन झेल रहे थे. 13 साल से एक ही बेड पर बेसुध, एकटक निहारता चेहरा  अब खामोश हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के इच्छामृत्यु पर दिए फैसले के बाद से हरीश को दिल्ली एम्स शिफ्ट कर दिया गया जहां पैसिव यूथेनेशिया दिया जा रहा था. धीरे-धीरे ही सही उसका दाना-पानी रोक दिया गया था और कल शाम उसका निधन हो गया. हरीश का आज सुबह 9 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा. इसके लिए साउथ दिल्ली का ग्रीन पार्क इलाका चुना गया है. हरीश राणा के अंतिम  संस्कार से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए एनडीटीवी हिंदी के साथ...

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07:44 AM: Harish Rana Death News: 13 साल पहले हरीश के साथ क्या हुआ था?

साल 2013 में हरीश राणा चंडीगढ़ के एक हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं थीं. हादसा इतना गंभीर हो गया कि उसके बाद से वह 13 साल से कोमा में थे.11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एम्स को निर्देश दिया था कि वह हरीश को पैलिएटिव केयर में भर्ती करें, ताकि उनका मेडिकल इलाज बंद किया जा सके. कोर्ट ने साफ कहा था कि इलाज एक खास योजना के तहत ही बंद किया जाए, ताकि उनकी गरिमा बनी रहे.

07:18 AM: Harish Rana Live Updates: हरीश की मौत पर सोसायटी भी शोक में
हरीश राणा की मौत के बाद गाजियाबाद के राज नगर एक्सटेंशन में स्थित सोसायटी के लोग भी गमजदा हैं. सोसायटी के वॉट्सऐप ग्रुप पर शोक संदेश भेज रहे हैं. 
 

07:07 AM: Harish Rana Live Updates: दिल्ली में कितने बजे होगा अंतिम संस्कार?

हरीश राणा का आज सुबह 9 बजे साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क में किया जाएगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली का एम्स अस्पताल उसे पैसिव यूथेनेशिया दे रहा था जिसमें धीरे-धीरे ही सही सभी सपोर्ट सिस्टम हटा दिए गए थे. 

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