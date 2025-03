कोई माई का लाल छू नहीं सकता... जहर उगलता हाफिज और पुचकारता पाकिस्तान

यह जहर उगलती जबान हाफिज सईद की है. लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का सरगना. मुंबई हमले का मास्टरमाइंड. अमेरिका, इजरायल को खुली धमकी देकर भी पाकिस्तान में महफूज एक ग्लोबल टेररिस्ट. क्या यह जबान हमेशा के लिए खामोश हो गई है? सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी पंजाब के झेलम में उसके अपने करीबी अबू कताल के साथ मारे जाने की खबर वायरल है. इसमें कितनी सच्चाई है, यह अभी साफ नहीं है. कुछ पाकिस्तानी सोशल अकाउंट्स से हाफिज के जिंदा होने का दावा किया जा रहा है. इससे पहले 2024 में भी हाफिज को जहर दिए जाने की खबर आई थी, जो सच नहीं निकली थी.

मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और कश्मीर में आतंक के आका का नाम है हाफिज सईद. दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने उसे कभी नजरबंद रखा तो, कभी गिरफ्तार किया. लेकिन वह हमेशा वहां के हुक्मरानों की आंखों का तारा बना रहा. नवाज से लेकर इमरान तक, वह खुलेआम मंचों से पाकिस्तानी हुक्मरानों को भारत के खिलाफ भड़काता रहा. अमेरिका, इजरायल को भी ललकारता रहा.

उसके आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर बैन लगा, तो उसे रास्ता निकाला. जमात-उद-दावा का चोला पहन लिया. भारत के खिलाफ उसके जहरीले भाषणों से यूट्यूब और सोशल मीडिया भरा पड़ा है. कैसे हाफिज को पाकिस्तान में पाला-पोसा जाता रहा है, इसका सबूत यह वीडियो है, जब इमरान सरकार के मंत्री कैमरे में दुनिया के इस मोस्ट वॉन्टेड आतंकी के बारे में यह कहते हुए कैद हो गए थे कि कोई माई का लाल हाफिज साहब को छू नहीं सकता. देखिए...

Pakistan Govt promises security & protection to 26/11 mastermind, UN-designated terrorist #HafizSaeed.



PM @ImranKhanPTI's Minister of State @ShehryarAfridi1 caught on a leaked video making the commitment to radical Mullahs in a closed-door meeting. https://t.co/O5CRPH7H4P