गुरुग्राम हिट एंड रन केस का आरोपी कल्याण बैंसला राजस्थान के दौसा से पकड़ा गया

गुरुग्राम हिट एंड रन केस का आरोपी कल्याण बैसला को पकड़ लिया गया है. गुरुग्राम पुलिस ने राजस्थान के दौसा जिले से उसे हिरासत में लिया है. उसे दौसा से गुरुग्राम लाया जा रहा है. गुरुग्राम पुलिस की एक टीम राजस्थान पहुंच चुकी है. उसके खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा पहले ही एफआईआर में जोड़ी जा चुकी है. उधर पीड़ित बाइकर सिया का ताजा बयान सामने आया है. सिया ने कहा है कि उन्हें बस नया जीवन मिला है. सिया ने कहा, उन्हें नहीं पता कि उनका पीछा क्यों किया गया? वो तो अपनी लेन में बाइक चला रही थी. आशंका थी कि वो कुछ कर न दे. मैं खुशकिस्मत हूं कि सिर्फ हाथ और पैर में चोट लगी है. ये हत्या के प्रयास का मामला था. पुलिस ने घटना वायरल होने के बाद उसे इंस्टा पर संपर्क किया.

एनडीटीवी को सिया ने बताया, मेरी बाइक दिल्ली से गुरुग्राम के बाइकर वन कैफे की ओर जा रही थी. उसने कहा कि वो एक साल से बाइक चला रही हूं. लेकिन इस मामले को हल्का नहीं लिया जाना चाहिए. महिलाओं को बाइक या कार चलाते समय ऐसे ही परेशान करने या प्रताड़ित करने की घटनाओं का सामना करना पड़ता है. यह उन सभी महिलाओं के लिए सबक होना चाहिए. इस मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

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सिया ने कहा, पुलिस की लचर कार्रवाई यह संकेत दे रही है कि कानून तोड़ने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा. यह बात और भी सच लगती है कि हमारे देश में आम लोगों के लिए न्याय मिलना मुश्किल है. सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और 24 घंटे बाद भी एक्शन न होने पर सवाल उठाए थे. सिया ने कहा, उसे (कल्याण) को लगता है कि वह किसी महिला को टक्कर मारकर भाग जाएगा और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा. यह हिट एंड रन और हत्या की कोशिश का केस है.