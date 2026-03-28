गुरुग्राम में खाना बनाते समय फटा 5 किलो का सिलेंडर, बिहार के 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे, AIIMS रेफर

Gurugram Cylinder Blast: हरियाणा के गुरुग्राम जिले के खेड़की माजरा गांव में शुक्रवार रात एक बड़ा हादसा घटित हो गया. यहां एक किराए के कमरे में खाना बनाने के दौरान 5 किलोग्राम वाला छोटा एलपीजी सिलेंडर फटने से पांच मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए. सभी घायल मजदूर बिहार के रहने वाले हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भेजा गया है. जहां उनका डॉक्टरों की निगरानी में ईलाज किया जा रहा है.

खाना बनाते समय हुआ धमाका

पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह घटना शुक्रवार रात करीब 9 बजे की है. बिहार के छह मजदूर खेड़की माजरा गांव में बिट्टू नामक व्यक्ति के घर में किराए पर कमरा लेकर रह रहे थे. हादसे के वक्त उनमें से एक साथी आटा खरीदने के लिए बाहर गया हुआ था, जबकि बाकी पांच दोस्त कमरे के अंदर खाना बना रहे थे.

गैस रिसाव बना हादसे का कारण

शुरुआती जानकारी के अनुसार, छोटे सिलेंडर से अचानक गैस का रिसाव होने लगा, जिससे उसमें आग लग गई। मजदूरों को संभलने का मौका मिलता, उससे पहले ही सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया. धमाका इतना जबरदस्त था कि कमरे में मौजूद पांचों मजदूर उसकी चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए.

दिल्ली एम्स में चल रहा है इलाज

धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया. धनकोट पुलिस चौकी की टीम ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया. घायलों को पहले स्थानीय सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली एम्स रेफर कर दिया. पुलिस ने घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया है और मामले की जांच जारी है.

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