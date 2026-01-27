बिरयानी में नींद की गोली मिलाकर पति की कर दी थी हत्या, जानिए कैसे गुंटूर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पति की हत्या का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था. जहां एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी. पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. घटना 18 जनवरी की रात हुई थी, जो दुग्गिराला मंडल के चिलुवुरु गांव में हुई. मृतक की पहचान लोकम शिवनागराजू के रूप में की गई है, जो लोकमवारी वीधी का निवासी था. पुलिस के मुताबिक, मृतक की पत्नी लक्ष्मी माधुरी अपने पति के उसकी प्रेम संबंधों के विरोध से नाराज थी और इसी कारण उसने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.

पुलिस ने क्या बताया?

गुंटूर के एसपी वाकुल जिन्दल ने बताया कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी योजना बनाई थी. लक्ष्मी माधुरी ने अपने पति के लिए बिरयानी बनाई और उसमें करीब 20 नींद की गोलियां मिला दीं. जैसे ही शिवनागराजू गहरी नींद में चला गया, पत्नी और उसका प्रेमी उस पर हमला करने लगे.

पापड़ बेलने वाली लकड़ी से कर दी हत्या

पुलिस के अनुसार, आरोपी प्रेमी ने पापड़ बेलने वाली लकड़ी (अप्पडाला कर्रा) से मृतक की छाती पर कई वार किए, जिससे उसकी पसलियां टूट गईं. इसके बाद उसे दबाकर मार डाला गया, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो गई. नींद की गोलियां प्रेमी के दोस्त सुनील ने उपलब्ध कराई थीं, जिन्होंने यह गोलियां उसके हाथों में पहुंचाईं.



हत्या के बाद आरोपियों ने उसे प्राकृतिक मौत दिखाने की कोशिश की और परिवार को गुमराह करने का प्रयास किया. लेकिन मृतक के परिजनों को घटना संदिग्ध लगी और उन्होंने पुलिस से शिकायत की.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्या निकला?

पोस्टमॉर्टम में शरीर पर गंभीर चोटों और दम घुटने के संकेत मिले, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपराध कबूल कर लिया. जांच के दौरान पुलिस ने चार मोबाइल फोन, नींद की गोलियों की तीन खाली स्ट्रिप्स, एक पूरी स्ट्रिप, एक आयरन रॉड, अप्पडाला कर्रा, एक बुलेट बाइक और एक इंडिका विस्टा कार बरामद की. पुलिस ने कहा कि यह मामला पूरी तरह पूर्व-नियोजित हत्या का है, जिसे महिला ने प्रेम संबंध के चलते अंजाम दिया.

ये भी पढ़ें-: NEET छात्रा रेप हत्याकांड मामले में SHO सस्पेंड, परिवार तो आरोप लगा ही रहा था, अब महकमे ने भी पाया दोषी